V Michalovciach niekto úmyselne zapálil štyri nákladné vozidlá. Majiteľovi vznikla škoda vo výške 303-tisíc eur

Nákladné vozidlá, ktoré v piatok večer horeli v Michalovciach, niekto úmyselne zapálil. Na sociálnej sieti to uvádza Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) SR. Hasiči pripomenuli, že požiar štyroch nákladných vozidiel, ťahačov s návesmi, na Priemyselnej ulici v Michalovciach bol ohlásený 26. decembra vo večerných hodinách (predošlé informácie hovorili o troch nákladných vozidlách – pozn. SITA).
„Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar lokalizovali pomocou viacerých prúdov vody a následne zlikvidovali. Príčinou vzniku požiaru bolo úmyselné zapálenie neznámou osobou,“ uvádza HaZZ SR s tým, že pri požiari zasahovali hasiči OR HaZZ v Michalovciach, Košiciach a Trebišove, a tiež dobrovoľní hasiči zo Sečoviec, Starého a z Veľkého Revištia.
Materiálna škoda, ktorá majiteľovi vznikla v dôsledku požiaru, bola predbežne vyčíslená na sumu 303-tisíc eur.
