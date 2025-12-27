Opustila nás legenda: Vo veku 65 rokov zomrela ikona, o pár mesiacov mala vystúpiť na Slovensku

Podľa Variety mal v roku 2026 účinkovať so skupinou na 30 vystúpeniach v Európe vrátane slovenského festivalu Pohoda.

Vo veku 65 rokov zomrel Perry Bamonte, gitarista a klávesista anglickej rockovej skupiny The Cure. Formácia to s „nesmiernym zármutkom“ oznámila v piatok na svojej webovej stránke s tým, že hudobník skonal „po krátkej chorobe doma počas Vianoc“. TASR o tom informuje podľa správ stanice BBC News, magazínu Variety a tlačovej agentúry AFP.

„Tichý, intenzívny, intuitívny, vytrvalý a nesmierne kreatívny. Teddy bol srdečnou a dôležitou súčasťou histórie skupiny The Cure. Bude nám veľmi chýbať,“ uvádza sa ďalej vo vyhlásení jeho kolegov, ktorí použili jeho prezývku v kapele.

Zostal po ňom silný odkaz

Perry Archangelo Bamonte sa narodil 3. septembra 1960 v Londýne. Jeho mladší brat Daryl pracoval ako zájazdový manažér pre kapely The Cure a Depeche Mode, a vďaka tomuto kontaktu sa Perry v roku 1984 pridal k tímu, ktorý sprevádzal The Cure na turné. Neskôr sa stal gitarovým technikom a osobným asistentom lídra skupiny Roberta Smitha. Po odchode klávesistu Rogera O’Donnella v roku 1990 zaujal jeho miesto ako riadny člen skupiny.

Ako hráč na gitaru, klávesové nástroje a basovú gitaru sa Bamonte podieľal na štúdiových albumoch Wish (1992), Wild Mood Swings (1996), Bloodflowers (2000) a The Cure (2004), ako aj na koncertných platniach Paris (1993), Show (1993) a Songs of a Live World: Troxy London MMXIV (2024). Ako člen skupiny The Cure bol v roku 2019 uvedený do Rockandrollovej siene slávy.

S kapelou počas 14 rokov odohral vyše 400 vystúpení. Následne sa stal členom anglickej rockovej superskupiny Love Amongst Ruin. Do formácie The Cure sa bez mediálneho oznámenia vrátil v roku 2022 a odohral s ňou svetové turné Shows of a Lost World, ktoré trvalo od októbra 2022 do decembra 2023 a zahŕňalo 88 koncertov.

The Cure bude jednou z hviezd na trenčianskom letisku, vystúpi na extra festivalovom dni v stredu 8. júla.

