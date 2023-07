V kúpeľoch robili kúru zvanú „upírska tvár“. Kvôli tomu je teraz vyše 100 ľudí nakazených HIV

Pri návšteve kúpeľov sú časté rôzne druhy procedúr. Kým mnohé sú overené a hlavne, ak sa vykonávajú odborne, tak sú aj bezpečné, avšak niekedy sa môže stať, že zariadenie pochybí a potom to má veľmi nepríjemné následky. O tom sa presvedčili aj klienti VIP Spa v meste Albuquerque v americkom štáte Nové Mexiko.

Miestne úrady vyzývajú hostí týchto kúpeľov, aby sa prihlásili na testovanie na HIV, ale tiež hepatitídu B a C. Zistilo sa totiž, že v rámci jednej kúry došlo ku kontaminácii a už viac ako 100 klientov si z ozdravného pobytu odnieslo domov vírus HIV vo svojom tele, informuje web IFL Science.

Ministerstvo zdravotníctva štátu Nové Mexiko vo svojej správe uvádza, že stále môžu byť jedinci, ktorým ochorenie ešte nebolo diagnostikované.

Problém v už zatvorených kúpeľoch spôsobila procedúra nazvaná „upírska tvár“ či „upírsky facelift“. Tá sa vykonáva tak, že sa klientovi odoberie krv z ruky a následne sa umiestni do centrifúgy, kde sa z krvi oddelia jednotlivé zložky. Tu sú podstatné krvné doštičky, ktoré sa odoberú a následne sa pomocou injekčnej striekačky vpichujú do tváre, čo má spôsobiť vyhladzovanie vrások a zlepšenie kvality pokožky.

Existuje len veľmi málo dôkazov, že to funguje, aj keď jedna malá štúdia ukázala zlepšenie v porovnaní pri vpichovaní fyziologického roztoku.

