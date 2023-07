Ľudí vydesilo, že sa v nápojoch nachádza potenciálne karcinogénny aspartám. Je v poriadku piť ich do takéhoto množstva

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v piatok oznámila, že umelé sladidlo aspartám, ktoré sa bežne používa v sladených nápojoch, zaradila do kategórie látok potenciálne karcinogénnych pre ľudí. Povolenú dennú dávku aspartámu však nijako neupravila. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

Netreba to preháňať

„Nekážeme spoločnostiam sťahovať produkty z trhu a ani spotrebiteľom, aby s aspartámom úplne prestali. Vyzývame len na striedmosť,“ povedal riaditeľ WHO pre výživu a bezpečnosť potravín Francesco Branca. Podľa webu Mail Online obsahuje aspartám napríklad aj diétna kola. No je bezpečné dopriať si ju, pokiaľ z nej nevypijete 14 plechoviek denne. Odborníci sa zhodli na tom, že zdravotné komplikácie hrozia najmä ľuďom, ktorí nápoje s aspartámom konzumujú v nadmernom množstve. WHO ale dodáva, že bez ohľadu na množstvo sladených nápojov, ktoré je bezpečné konzumovať, by ľudia mali radšej siahnuť po obyčajnej čistej vode.

Bezpečnosť aspartámu skúmala Medzinárodná agentúra na výskum rakoviny (IARC), ktorá spadá pod WHO. Toto umelé sladidlo na základe zistených dôkazov zaradila do skupiny 2B. Okrem aspartámu sú v nej napríklad aj výťažky z aloy pravej (Aloe vera) a kyselina kávová, nachádzajúca sa v káve a čaji.

Nie je dôvod meniť povolenú dennú dávku tejto látky

AFP upozorňuje, že kategória „potenciálne karcinogénne pre ľudí“ je najnižšou kategóriou, okrem nej existujú ešte dve závažnejšie – „pravdepodobne karcinogénne pre ľudí“ a „karcinogénne pre ľudí“. „Verejnosť by sa nemala znepokojovať rizikom vzniku rakoviny v spojitosti s látkami v skupine 2B,“ povedal profesor onkologickej epidemiológie z Los Angeles Paul Pharoah.

Výbor WHO pre potravinárske prídavné látky (JECFA) tiež preveril bezpečnosť aspartámu a vyhlásil, že nie je dôvod meniť povolenú dennú dávku tejto látky. Tá bola v roku 1981 stanovená na 0-40 miligramov sladidla na kilogram telesnej hmotnosti. Aspartám sa dostal na trh v 80. rokoch, keď ho výrobcovia potravín a nápojov rýchlo prijali uprostred rozsiahleho boja proti cukru. Pridával sa do nápojov, žuvačiek, ale aj do niektorých druhov zubných pást či sirupov proti kašľu.