V kostole postrelili niekoľko ľudí, budova je v plameňoch: Polícia páchateľa údajne už zneškodnila

Aktuálna správa
Petra Sušaninová
TASR
Stav zranených osôb je momentálne neznámy.

Niekoľko ľudí postrelil v nedeľu zatiaľ neznámy páchateľ v mormónskom kostole v meste Grand Blanc v americkom štáte Michigan. Strelec, ktorý kostol pri útoku zrejme aj podpálil, bol zneškodnený a pre verejnosť už nepredstavuje hrozbu. TASR o tom informuje na základe správ amerických médií.

Podľa televízie FOX 2 K streľbe došlo v kostole Ježiša Krista Svätých neskorších dní na ulici McCandlish Road. Streľba bola nahlásená krátko pred 11.00 h miestneho času (17.00 h SELČ). Miestna polícia onedlho na Facebooku oznámila, že bolo postrelených „viacero“ ľudí a strelec bol zneškodnený. Dodala, že kostol je v plameňoch. Neskôr uviedla, že požiar sa podarilo lokalizovať.

Policajné zdroje podľa FOX 2 uviedli, že bolo postrelených šesť až osem ľudí. Ich stav nie je momentálne známy. Zábery z miesta činu zachytávajú stĺp dymu na ulici lemovanej vozidlami záchrannej služby. Podľa policajných zdrojov kostol zrejme podpálil strelec. Polícia vyzvala obyvateľov, aby sa oblasti vyhli.

Ministerka odsúdila otrasný zločin

Na miesto činu prišli predstavitelia Úradu pre alkohol, tabak, strelné zbrane a výbušniny (ATF) a Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI), uviedla televízia ABC News. Ďalšie podrobnosti o prípade poskytne polícia na brífingu o 13.00 h miestneho času (20.00 h SELČ). K streľbe došlo deň po tom, ako vo veku 101 rokov zomrel 17. prezident mormónskej cirkvi Russell M. Nelson.

Mesto Grand Blanc leží približne 80 kilometrov severne od Detroitu a má necelých 8 000 obyvateľov. Miesto streľby sa nachádza v blízkosti obytných oblastí a kostola Jehovových svedkov. Násilný čin v meste Grand Blanc odsúdila americká ministerka Pam Bondiová i guvernérka Michiganu Gretchen Whitmerová.

