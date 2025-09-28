V kostole postrelili niekoľko ľudí, budova je v plameňoch: Polícia páchateľa údajne už zneškodnila

Niekoľko ľudí postrelil v nedeľu zatiaľ neznámy páchateľ v mormónskom kostole v meste Grand Blanc v americkom štáte Michigan. Strelec, ktorý kostol pri útoku zrejme aj podpálil, bol zneškodnený a pre verejnosť už nepredstavuje hrozbu. TASR o tom informuje na základe správ amerických médií.
Podľa televízie FOX 2 K streľbe došlo v kostole Ježiša Krista Svätých neskorších dní na ulici McCandlish Road. Streľba bola nahlásená krátko pred 11.00 h miestneho času (17.00 h SELČ). Miestna polícia onedlho na Facebooku oznámila, že bolo postrelených „viacero“ ľudí a strelec bol zneškodnený. Dodala, že kostol je v plameňoch. Neskôr uviedla, že požiar sa podarilo lokalizovať.
Policajné zdroje podľa FOX 2 uviedli, že bolo postrelených šesť až osem ľudí. Ich stav nie je momentálne známy. Zábery z miesta činu zachytávajú stĺp dymu na ulici lemovanej vozidlami záchrannej služby. Podľa policajných zdrojov kostol zrejme podpálil strelec. Polícia vyzvala obyvateľov, aby sa oblasti vyhli.
🚨 BREAKING: An IED has just been pulled from a truck at the Michigan church which was just shot up and lit on fire, per scanner traffic
These insane attacks on Christians HAS TO END. pic.twitter.com/RlUkI2OV3o
— Nick Sortor (@nicksortor) September 28, 2025
Ministerka odsúdila otrasný zločin
Na miesto činu prišli predstavitelia Úradu pre alkohol, tabak, strelné zbrane a výbušniny (ATF) a Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI), uviedla televízia ABC News. Ďalšie podrobnosti o prípade poskytne polícia na brífingu o 13.00 h miestneho času (20.00 h SELČ). K streľbe došlo deň po tom, ako vo veku 101 rokov zomrel 17. prezident mormónskej cirkvi Russell M. Nelson.
Mesto Grand Blanc leží približne 80 kilometrov severne od Detroitu a má necelých 8 000 obyvateľov. Miesto streľby sa nachádza v blízkosti obytných oblastí a kostola Jehovových svedkov. Násilný čin v meste Grand Blanc odsúdila americká ministerka Pam Bondiová i guvernérka Michiganu Gretchen Whitmerová.
