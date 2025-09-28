Hrozí explózia: Na ruskej ponorke Novorossijsk, ktorá dokáže niesť jadrové zbrane, nastali „vážne technické problémy“

Na ruskej ponorke Novorossijsk, ktorá je schopná niesť jadrové zbrane, nastali „vážne technické problémy“ a hrozí na nej výbuch. Ponorka sa nachádza v Stredozemnom mori. Informuje o tom web The Mirror s odvolaním sa na ruský telegramový kanál VChK-OGPU.
„Pre poškodenie palivového systému uniká palivo do nákladného priestoru. Na ponorke nie sú žiadne náhradné diely na opravy ani kvalifikovaní špecialisti a posádka nie je schopná poruchy opraviť,“ uviedol telegramový kanál. Posádka pravdepodobne nebude mať inú možnosť, ako palivovú zmes prečerpať do mora. Zatiaľ nie je jasné, kde presne v Stredozemnom mori sa incident stal.
Diesel-elektrická útočná ponorka je navrhnutá na prepravu rakiet Kalibr schopných niesť jadrové nálože, ale je nepravdepodobné, že by jadrové zbrane teraz na palube mala, píše The Mirror. Ponorka má 52-člennú posádku a môže zostať pod vodou 45 dní.
Oficiálne vyhlásenie nebolo
Nijaké oficiálne vyhlásenie o tom, že by 78 metrov dlhá ponorka mala problémy, sa neobjavilo. Telegramový kanál VChK-OGPU sa však špecializuje na úniky informácií z ruských bezpečnostných služieb a v minulosti informoval aj o iných námorných nehodách, v ktorých tvrdil, že ich ruské ozbrojené sily ututlávajú.
Keď ponorka Novorossijsk začiatkom júla preplávala Severné more a Lamanšský prieliv, sledovala ju britská hliadková loď Mersey, vrtuľník Wildcat z 815. námornej leteckej perute a špecializované lietadlo Merlin na lov ponoriek. Začiatkom augusta bola ponorka spozorovaná, ako prechádza okolo Gibraltáru a vstupuje do Stredozemného mora.
