V koalícii nie je kríza, ale bežný život, tvrdí Richter: Návrhy, na ktorých nie je zhoda, budú odkladať

Predseda poslaneckého klubu Smer-SD Ján Richter
Nina Malovcová
TASR
Smer odmieta reči o koaličnej kríze.

V koalícii nie je kríza, súčasťou koaličného života je však hľadanie kompromisov. Dôležité je programové vyhlásenie vlády, na ktorom je zhoda. Na utorkovej tlačovej konferencii to zdôraznil šéf poslaneckého klubu Smer-SD Ján Richter. Poslanci Národnej rady (NR) SR za Smer-SD tvrdia, že o kríze v koalícii hovorí najmä opozícia.

Zároveň poukázali na vzťahy medzi opozičnými stranami a reagovali na snahu spojiť menšie strany do tzv. archy, o čom už skôr hovoril líder PS Michal Šimečka. „Žiadne krízy, ale bežný koaličný život, v rámci ktorého má celkom prirodzený záujem presadiť sa každý jeden subjekt vládnej koalície, ale s rešpektovaním dohody, ktorá je v programovom vyhlásení vlády, ktorá je plne rešpektovaná a nemenná,“ vyhlásil Richter.

Pripomenuli problémy v Hlas-SD a SNS

Pripomenul, že v kluboch SNS a Hlas-SD boli problémy s odchodmi poslancov, čo sa podarilo vyriešiť tak, aby bola zabezpečená parlamentná väčšina. „O to je zložitejšie teraz v tejto zostave hľadanie kompromisov, nejakého konsenzu, pretože je nevyhnutné rokovať častejšie s jednotlivcami, prípadne aj s novými subjektmi, myslím tým stranu Vidiek,“ dodal.

Hľadanie kompromisu je podľa Richtera omnoho zložitejšie pri poslaneckých návrhoch. „Pokiaľ nedospejeme ku kompromisu, rozhodnutia, prípadne hlasovanie, odkladáme na neskorší termín a pokračujeme vo vyjednávaní. To nie je kríza, to je hľadanie kompromisu, to je bežná každodenná koaličná práca, ktorá je a ďalej bude pokračovať,“ zdôraznil. Napríklad poslanecké návrhy SNS podporia v prípade dohody.

„Tam, kde zatiaľ dohoda nie je, budú odložené až potom, keď sa prijme štátny rozpočet na budúci kalendárny rok a bude jasné, do akej miery je alebo nie je v rozpočte zahrnutá čiastka, ktorá by riešila predkladané návrhy,“ dodal.

Kritika opozície a odvolávania ministrov

Jediný nástroj, ktorý opozícia má a veľmi často ho podľa Richtera využíva, je „bezbrehé“ odvolávanie členov vlády alebo funkcionárov parlamentu. „Tento nástroj zdehonestovali. Nemá aktuálnosť a platnosť, pretože to je jediná politika, ktorú vedia podpísať a tváriť sa, že toto je riešenie, ktoré ponúka opozícia. Bez ohľadu na odôvodnenia,“ skonštatoval. Strany súčasnej opozície nie sú podľa Smeru-SD pripravené vládnuť a spolupracovať.

Líder hnutia Slovensko Igor Matovič
Foto: TASR – Jakub Kotian

„Ak dnes prichádzajú opoziční politici s príbehom o Noemovi a o nejakej biblickej arche, tak sa treba najprv aj jasne vyjadriť a pomenovať si, kto predstavuje archu a kto predstavuje potopu,“ vyhlásil podpredseda NR SR Tibor Gašpar (Smer-SD) s tým, že predchádzajúca vláda nechala na Slovensku potopu, keďže rozvrátila verejné financie a rovnako napríklad nezvládla problém s migráciou. Poukázal napríklad na kritické vyjadrenia lídra Hnutia Slovensko Igora Matoviča voči ostatným politickým stranám. Smer-SD takisto kritizuje predstavu, že by malo PS vládnuť spolu s KDH.

Gašpar zároveň informoval, že Smer-SD pripravuje novelizáciu niektorých zákonov, ktoré sú odvodené od Ústavy SR v súvislosti s definovaním manželstva. Už skôr to avizoval premiér Robert Fico (Smer-SD). Ten žiadal prijatie tzv. vykonávacích predpisov k ústave, aby bolo jasné, že homosexuálne páry, ktoré uzavreli manželstvo v zahraničí, sa nemôžu domáhať uznania tohto manželstva na slovenských matrikách.

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