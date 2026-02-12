V hre je 590 miliónov eur pre Slovensko: Výbor EÚ odložil sa schválenie platby, môžu za to vládne zmeny

Ilustračná foto: TASR - Michal Svítok

Roland Brožkovič
TASR
Európska komisia (EK) bude podľa ÚPVV čakať na rozhodnutie Ústavného súdu SR.

Schválenie posledného formálneho kroku pri vyplatení šiestej žiadosti o platbu pre Slovenskú republiku v objeme 590 miliónov eur zatiaľ nezaradili na rokovanie komitologického výboru EÚ. Oznámil to Úrad podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku (ÚPPV). Dôvodom majú byť zmeny týkajúce sa Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO), ktorého sfunkčnenie bolo financované zo zdrojov plánu obnovy.

Európska komisia (EK) bude podľa ÚPVV čakať na rozhodnutie Ústavného súdu SR v súvislosti s ÚOO. „Komisia zároveň ešte začiatkom roka pozitívne vyhodnotila splnenie všetkých míľnikov a cieľov viazaných na šiestu žiadosť o platbu a zároveň 10. februára 2026 posunula do schvaľovania aj siedmu žiadosť o platbu pre Slovensko v hodnote 658 miliónov eur,“ priblížil úrad.

Slovensko vraj všetko splnilo

Tvrdí, že SR si záväzky z Plánu obnovy a odolnosti plní riadne a načas. Situáciu podľa vlastných slov berie ÚPPV vážne a pristupuje k nej aktívne. Začal tiež intenzívne rokovania s EK s cieľom vyjasniť otvorené otázky a zabezpečiť pokračovanie procesu vyplatenia šiestej žiadosti o platbu.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

„Slovensko splnilo míľniky a ciele, ktoré boli predmetom šiestej žiadosti o platbu. K vzniknutej situácii pristupujeme zodpovedne a bez odkladu. Našou ambíciou je v otvorenom dialógu s Európskou komisiou odstrániť všetky pochybnosti a zabezpečiť, aby prostriedky z plánu obnovy mohli naďalej plynulo smerovať k ľuďom a projektom v regiónoch,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD), poverený vedením Úradu podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku.

ÚOO mal vo svojej pôvodnej podobe zaniknúť od 1. januára 2026, avšak po rozhodnutí Ústavného súdu SR, ktorý v decembri 2025 pozastavil účinnosť tohto zákona, nateraz pokračuje vo fungovaní bez zmien. Ústavný súd návrh skupiny opozičných poslancov Národnej rady SR, ktorá kritizovala napríklad skrátenie funkčného obdobia riadne zvolenej predsedníčky ÚOO aj zmeny týkajúce sa poskytovania a prehodnocovania ochrany oznamovateľov, prijal na ďalšie konanie v celom rozsahu.

EK v januári zaslala Slovensku formálne oznámenie o možnom nesplnení povinnosti v súvislosti s ÚOO a vyžiadala si doplňujúce informácie a vysvetlenie. Legislatíva, ktorú v decembri schválil parlament, mala transformovať ÚOO na nový Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Ten sa mal okrem agendy oznamovateľov trestnej činnosti zaoberať aj agendou odškodňovania obetí trestných činov, ktorú mal prevziať od ministerstva spravodlivosti. Zákon rieši aj preskúmanie ochrany v rámci trestného aj správneho konania.

