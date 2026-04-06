V hoteli máme vždy výhody zadarmo, tvrdí mamička: Posielajú stále ten istý e-mail a funguje to

Mamička Erika prezradila, že niekedy stačí poslať jediný dobre načasovaný e-mail ešte pred začiatkom výletu. Svojim sledovateľom vysvetlila, že práve vďaka nemu často získa rôzne výhody – najmä keď cestuje s deťmi.
Najčastejšie sa jej podarí vybaviť upgrade izby, skorší check-in alebo neskorší check-out. A keďže vie, ako veľmi dokáže takáto drobnosť spríjemniť pobyt, rozhodla sa prezradiť, čo presne hotelom píše. So svojím trikom sa podelila na svojom profile na sociálnej sieti TikTok.
Tešíme sa na náš pobyt!
Erika do predmetu správy uvádza: „Tešíme sa na náš zajtrajší pobyt! (číslo rezervácie)“
Samotný e-mail znie približne takto: „Vážený tím (názov hotela), dúfam, že Vás tento e-mail zastihne v poriadku. Sme nadšení z toho, že zajtra prídeme, a budeme cestovať s naším dieťaťom. Ak sú k dispozícii lepšie izby, možnosť upgradu alebo čokoľvek, čo by nám mohlo spríjemniť pobyt, veľmi by sme to ocenili. Ďakujeme a tešíme sa na Vás.“
Na záver správy poďakuje za pomoc a, samozrejme, ukončí ju frázou „S úctou,“ spolu so svojimi kontaktnými údajmi.
Zároveň dodáva, že ak sa chystáte na výlet pri príležitosti oslavy – napríklad výročia, narodenín či medových týždňov –, určite to tiež spomeňte. Aj takýto detail môže zvýšiť šancu na príjemné prekvapenie.
Expertka na rodinné cestovanie a majiteľka spoločnosti Mocha Travel Katrina Morrisonová podľa denníka The Sun odporúča rezervovať si izbu priamo cez oficiálnu webovú stránku hotela, nie cez sprostredkovateľské portály. Tým sa totiž zvyšuje pravdepodobnosť, že sa vaša správa dostane k človeku, ktorý má právomoc hosťom udeliť upgrade alebo inú výhodu.
Okrem benefitov, ktoré spomína Erika, sa môže stať, že vás za milý a slušný prístup odmenia napríklad fľašou šampanského, bezplatným parkovaním či dokonca posteľnou bielizňou s monogramom zariadenia.
