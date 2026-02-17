V druhom pilieri sú obrovské miliardy: Často sa hovorí o jeho otváraní, takto by to vyzeralo v praxi

Dôchodkové úspory vyplatené z druhého piliera v roku 2025 presiahli 171 miliónov eur. Do dôchodku z druhého piliera odišlo vlani viac ako 12.000 sporiteľov, pričom takmer 88 % z nich sa rozhodlo pre programový výber úspor v objeme viac ako 150 miliónov eur.
Vyplynulo to z informácií Asociácie dôchodkových správcovských spoločností (ADSS). Príspevky sporiteľov a zhodnotenie úspor za rok 2025 podľa asociácie zvýšili objem majetku v druhom pilieri o viac ako dve miliardy eur, pričom takmer 200 miliónov eur bolo vyplatených na dôchodkoch a dedičstvách. Sporitelia si v roku 2025 poslali na osobné účty povinné odvody viac ako 1,1 miliardy eur a takmer štyri milióny eur ako dobrovoľné príspevky. Správcovia úspor zhodnotili úspory o 1,1 miliardy eur.
Majetok prekročil 19 miliárd eur
Objem majetku v druhom pilieri ku koncu roka 2025 prevýšil 19 miliárd eur. V období rokov 2015 až 2025 bolo z druhého piliera vyplatených viac ako 720 miliónov eur, pričom viac ako polovica sumy pripadla na posledné dva roky (423 miliónov eur).
Úspory vyplatené ako dedičstvá predstavovali v roku 2025 sumu 27 miliónov eur. V druhom pilieri zároveň vlani pribudlo viac ako 110 000 sporiteľov, z toho takmer 60 % na základe automatického vstupu. Počet sporiteľov podľa asociácie prevyšuje dva milióny, čo znamená, že na dôchodok si tu sporí 80 % pracujúcich na Slovensku.
V druhom pilieri sa 18-percentné povinné odvody rozdeľujú tak, že 14 % ostáva v Sociálnej poisťovni a štyri percentá putujú na súkromný účet sporiteľa v dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
Analytici pomenovali možné riešenie pre štátne financie
Často a pravidelne sa hovorí práve o otváraní druhého piliera. Z Hľadiska financií je pre štát zaujímavý. Naposledy sa podobné debaty otvorili minulý rok na jar. Práve vtedy analytici z Dát bez pátosu upozornili, že druhý pilier to má na Slovensku zrátané.
„Ladislavovi Kamenickému pri absencii akýchkoľvek zásadných možných a pre sociálnych demokratov prístupných opatrení (zachovanie sociálneho štandardu, dotácie energií, 13. dôchodok, prídavky, dávky, výsluhové dôchodky, počty zamestnancov v štátnej správe) zostáva jediné zásadné, hodnotou veľké a dokonca ratingovkou posvätené riešenie,“ uviedli vtedy analytici.
„Zníženie príspevku do II. piliera zo 4 % na 2 % v roku 2026, prípadne totálne zníženie o 2 %, následne o 1 % a potom aj o to posledné 1 % v rokoch 2026 – 2028. Toto prinesie za každé 1 % rovných 400 miliónov eur v roku 2026 a neskôr vďaka rastu poplatok pol miliardy ročne. Na rok 2026 si napíšme ročne 600 miliónov, na rok 2027 1 miliardu a na rok 2028 1,25 miliardy eur. To máme napoly skonsolidované,“ dodali ešte v apríli.
Vláda ale nakoniec na druhý pilier nesiahla a ďalšie diskusie sa nekonali. Plánované zrušenie druhého dôchodkového piliera vtedy ale podporovali aj výroky premiéra Roberta Fica. „Ešte môže a aj zneužije v komunikácii to, že II. pilier stratil na hodnote tento rok 2 miliardy eur napriek pokračujúcim príspevkom z riadnych odvodov. Na ministerstve financií toto všetko vedia a aktívne s tým pracujú. Odporúčame otvorenie piliera po upokojení akciových trhov a korekcii cien akcií smerom hore, aby bol efekt otvorenia aspoň vyšší v eurohodnotách,“ konštatovali vtedy analytici.
