Manžel vyšetroval Eštokove letenky, ona sa stala šéfkou dozornej rady. Kozmetička Martonová odstúpila

Marcela Martonová odstúpila z funkcie členky a predsedníčky dozornej rady spoločnosti Energetika Slovensko. V stredu o tom informovalo Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré v ten istý deň prijalo jej oznámenie o odstúpení. Podľa neho chce takto Martonová predísť ďalšej polarizácii spoločnosti a zásahom do súkromia svojej rodiny.
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Marcela Martonová, ktorá pracuje ako kozmetička v Košiciach a prevádzkuje kozmetický salón, sa do pozornosti dostala po tom, ako Nadácia Zastavme korupciu upozornila na jej pôsobenie v dozornej rade Energetiky Slovensko.
Z kozmetičky riadenie v energetike
Jej nominácia vyvolala otázky najmä pre absenciu verejne známych skúseností priamo z energetiky. Nadácia upozornila, že z verejných zdrojov nie je možné dohľadať, že by sa v minulosti venovala energetike alebo mala skúsenosti s riadením veľkého podniku.
Martonová je manželkou policajného vyšetrovateľa Mikuláša Martona, ktorý preveroval trestné oznámenie súvisiace s cestou ministra vnútra a predsedu Hlasu-SD Matúša Šutaja Eštoka na preteky Formuly 1 v Abú Zabí.
Podľa nadácie vyšetrovateľ trestné oznámenie opakovane odmietol a prokuratúra mu prípad dvakrát vrátila na dôkladnejšie preverenie. Nadácia preto upozornila na možnú zaujatosť a podala námietku zaujatosti.
Skúsenosti vraj nie sú podmienkou
Martonová pritom pôsobila ako predsedníčka dozornej rady Energetiky Slovensko od novembra 2025. Do funkcie ju nominovalo ministerstvo hospodárstva. Rezort ešte pred jej odstúpením svoju nomináciu obhajoval s tým, že spĺňa zákonom stanovené podmienky vrátane požadovanej riadiacej praxe a že skúsenosti priamo z energetiky nie sú podmienkou na výkon funkcie.
Tvrdil taktiež, že jej vymenovanie nebolo jednostranným rozhodnutím rezortu, keďže nomináciu schválil aj spoluakcionár spoločnosti.
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