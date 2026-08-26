Dolly Partonová prehrala boj so zákernou chorobou. Jej tím zverejnil príčinu smrti

Americká speváčka Dolly Parton zomrela vo veku 80 rokov. Podľa nových informácií prehrala krátky boj s rakovinou, konkrétny typ zatiaľ jej rodina ani tím nezverejnili.
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Ako sme informovali, úmrtie legendárnej speváčky na jej Instagrame oznámil vo videu jej synovec Brian Seaver. „Toto videooznámenie je niečo, o čo ma Dolly požiadala pred rokmi, ešte predtým, ako som to plne vstrebal ako budúcu realitu. Ako jej šéf bezpečnosti viac ako dve desaťročia, v úlohe, ktorú predo mnou zastával môj otec Larry, som si predstavoval ťažkosť tejto chvíle, ale doteraz som ju skutočne necítil,“ uviedol.
Príčinou bola rakovina
Dolly Parton v posledných mesiacoch zrušila alebo odložila viacero verejných vystúpení. Ako dôvod vtedy uvádzala zdravotné problémy a svojim fanúšikom s humorom povedala, že jej lekár jej „pristrihol krídla“. Napriek zdravotným komplikáciám zostávala aktívna a ešte v poslednom období pracovala na ďalších projektoch.
Ako informoval portál Ladbible, Parton zomrela 24. augusta v zdravotníckom centre Vanderbilt-Ingram Cancer Center v Nashville, kde bola podľa vyjadrenia jej tímu obklopená svojimi blízkymi. „Po odvážnom boji s rakovinou Dolly opustila tento pozemský život,“ uviedol jej publicista Marcel Pariseau vo vyhlásení pre magazín PEOPLE.
Partonová za svoju 60-ročnú kariéru predala viac ako 100 miliónov nahrávok a získala 11 cien Grammy, čím sa stala jednou z najpredávanejších hudobníčok všetkých čias. Stojí za ikonickými hitmi ako „Coat of Many Colors“, „9 to 5“, „Jolene“ či „I Will Always Love You“.
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