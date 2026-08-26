Slovensko čaká krátky vrchol leta. Teploty vystrelia aj na 35 stupňov, prídu však búrky a ochladenie

Slovensko čaká na konci augusta ďalší výrazný teplotný skok. Počasie sa v najbližších dňoch výrazne oteplí a teploty sa dostanú vysoko nad dlhodobý priemer. Vrchol príde už v piatok, keď môže byť na juhu a juhozápade Slovenska až okolo 35 stupňov Celzia. Následne však príde výrazná zmena počasia.
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Do strednej a južnej Európy sa totiž vracia ďalšia výrazná vlna horúčav. Meteorológovia hovoria už o šiestej výraznej vlne horúčav tejto sezóny. Nad rozsiahlym územím sa zároveň vytvorí takzvaná tepelná kupola, ktorá bude zadržiavať veľmi teplý vzduch. Informuje o tom portál iMeteo.
Teploty začnú prudko stúpať
Ešte v stredu bude počasie pomerne premenlivé. Teploty sa podľa aktuálnej predpovede budú pohybovať približne od 22 do 29 stupňov Celzia a najmä na strednom Slovensku sa môžu objaviť zrážky. Popoludní sa však od západu začne vyjasňovať. Vo štvrtok už príde výraznejšie oteplenie. Teploty môžu vystúpiť približne na 30 stupňov Celzia a počasie bude prevažne jasné.
Piatok prinesie vrchol horúčav
V piatok 28. augusta sa môže podľa aktuálnych modelov najmä na juhu a juhozápade Slovenska otepliť až na 35 stupňov Celzia. Väčšinu územia čaká prevažne slnečné počasie a teploty budú na konci augusta nezvyčajne vysoké. Horúčavy však tentoraz nebudú trvať dlho. Už počas piatka sa začne od západu približovať studený front, ktorý postupne ukončí prílev veľmi teplého vzduchu.
Výraznejšia zmena sa očakáva počas víkendu. Prvé búrky sa môžu objaviť už v piatok večer, najmä na západe a severozápade Slovenska. Počas soboty by sa následne mali zrážky a búrky presúvať ďalej cez naše územie.
Podľa aktuálnej predpovede môže byť v sobotu ešte približne 31 stupňov Celzia, no následne budú teploty postupne klesať. Na začiatku septembra sa už očakáva citeľne chladnejšie počasie, pričom v utorok 1. septembra model momentálne počíta približne s maximami okolo stupňov Celzia.
Európa v znamení ďalšieho tepla
Koncom augusta zasiahne teplo celú Európu. Tepelná kupola bude počas niekoľkých dní udržiavať veľmi teplý vzduch nad rozsiahlym územím a prinesie teploty výrazne nad dlhodobým priemerom.
Najväčšie horúčavy zasiahnu juh kontinentu. V Taliansku a na centrálnom Balkáne sa počas štvrtka, piatka a soboty očakávajú teploty v horných tridsiatkach, pričom na viacerých miestach prekročia hranicu 40 stupňov Celzia. Najextrémnejšie scenáre počítajú s maximami približne 42 až 44 stupňov Celzia. V Grécku sa teploty taktiež priblížia k hranici 40 stupňov.
Tepelná kupola vzniká pri mohutnej oblasti vysokého tlaku vzduchu. Pod ňou sa udržiava veľmi teplý vzduch, ktorý vo výške klesá, stláča sa a tým sa ešte viac ohrieva. Výsledkom sú niekoľkodňové obdobia mimoriadne vysokých teplôt, ktoré tentoraz zasiahnu veľkú časť Európy. Horúci vzduch sa pritom dostane aj do nášho regiónu.
Slovensko tak čaká krátky, no výrazný vrchol leta, počas ktorého sa teploty dostanú vysoko nad hodnoty typické pre koniec augusta. Práve záver mesiaca tak môže priniesť jeden z posledných výrazných návratov letných horúčav pred príchodom septembra.
Problém pre poľnohospodárov
Európska komisia (EK) v utorok oznámila, že extrémne počasie ovplyvňuje európske plodiny a dodávky krmiva pre hospodárske zvieratá. Komisia zároveň zdôraznila, že pokračuje v práci na prispôsobení európskeho poľnohospodárstva na zmeny klímy, informuje bruselský spravodajca TASR.
Eurokomisár pre poľnohospodárstvo a potraviny Christophe Hansen v správe pre médiá skonštatoval, že toto leto bolo pre poľnohospodárov v celej EÚ obzvlášť ťažké.
„Sucho a extrémne horúčavy vystavujú plodiny, krmivo, hospodárske zvieratá a príjmy poľnohospodárov čoraz väčšiemu tlaku. Pozorne a aktívne sledujeme tento vývoj a získavame poznatky o jeho vplyve priamo z terénu. Tieto udalosti nám pripomínajú, že sa musíme pripraviť na budúcnosť, v ktorej sa extrémne počasie bude vyskytovať častejšie. Musíme podporovať poľnohospodárov dnes a zároveň zabezpečiť, aby bolo európske poľnohospodárstvo odolnejšie pre zajtrajšok,“ opísal situáciu Hansen.
Najsilnejšie dosahy extrémneho sucha boli hlásené vo Francúzsku, južnom Nemecku, severnom a strednom Taliansku, Rakúsku, Česku, na Slovensku, v Maďarsku a západnom Rumunsku. Vysoké teploty v kombinácii s nedostatkom dažďa ovplyvnili plodiny a dodávky krmiva a obmedzené možnosti závlah ešte viac zintenzívnili tlak vo viacerých regiónoch v uvedených členských krajinách.
JRC tiež upozornilo, že v krajinách Beneluxu (Belgicko, Holandsko, Luxembursko), Slovinsku a Chorvátsku horúce a suché podmienky znížili očakávané výnosy letných plodín, najmä kukurice.
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