Slováci sa dočkajú nonstop lekární: Po Bratislave otvoria 24-hodinovú prevádzku aj v Košiciach

Lekáreň

Ilustračné foto: TASR – František Iván

Dana Kleinová
Skvelá správa pre pacientov. V Košiciach a Bratislave otvoria nonstop lekárne.

Problém s lekárňami je niečo, o čom sa hovorí už niekoľko mesiacov. Pozornosť na nedostatok lekární, ktoré by pracovali do neskorých hodín, upriamil herec Vladimír Kobielsky, čím započal diskusiu o tom, či sa to niekedy zmení. Teraz prichádza riešenie, avšak zatiaľ len vo väčších mestách.

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Dostupnosť liekov v neskorých nočných hodinách sa na Slovensku výrazne zlepší. Po hlavnom meste sa 24-hodinovej prevádzky dočkajú aj Košice. V súčasnosti funguje jediná nonstop lekáreň v Prešove. Ak sa nové projekty osvedčia, ministerstvo zdravotníctva plánuje túto službu rozšíriť do ďalších regiónov. Informoval o tom portál Správy STVR.

Košičania budú mať nepretržitý prístup k liekom

Obyvatelia Košíc a širšieho okolia budú mať nepretržitý prístup k liekom v areáli Univerzitnej nemocnice L. Pasteura na Rastislavovej ulici. Pôjde o stanovište doterajšej lekárne, ktorej sa upravia otváracie hodiny.

Nemocnica v Košiciach
Foto: TASR – František Iván

„Vzhľadom na nevyhnutné administratívne a organizačné postupy predpokladáme spustenie služby do prevádzky do dvoch až troch mesiacov,“ vysvetľuje hovorkyňa Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach Ladislava Šustová.

Kde ju nájdete v Bratislave

V Bratislave bude nonstop lekáreň k dispozícii od septembra – 24 hodín denne, 7 dní v týždni, vrátane víkendov a sviatkov. Sídliť bude v Ružinove, kde fungovala aj pred dvomi rokmi. Zriadi ju Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s Farmaceutickou fakultou Univerzity Komenského, pričom prevádzku bude dotovať župa.

Služba má pomôcť pacientom ošetreným na urgentných príjmoch a pohotovostiach, rodičom s chorými deťmi či ľuďom s náhlymi zdravotnými komplikáciami po večernom predpísaní liekov.

„Oba tieto modely následne vyhodnotíme a v prípade, že sa osvedčia, budeme hľadať riešenia, aby sa nonstop lekárne postupne rozšírili aj do ďalších regiónov a krajov,“ povedal v reportáži minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD).

„Sme radi, že aj túto tému momentálne riešime. V 21. storočí je normálne, aby bola zabezpečovaná lekárenská pohotovosť,“ dodala viceprezidentka Slovenskej lekárnickej komory Miroslava Snopková.

Na problém upozornil aj herec

Na chýbajúcu nočnú lekáreň nedávno upozornil aj herec Vladimír Kobielsky pri hľadaní liekov pre choré dieťa. Jeho video, ktoré zverejnil na sociálnej sieti, sa stalo obrovským virálom a videli ho stovky tisíc ľudí. „Prosím vás, v ktorom vesmíre, komu treba dať vedieť, že hlavné mesto potrebuje jednu lekáreň mať otvorenú nonstop,“ začal svoje video herec. Upozorňuje v ňom na to, že najneskôr o 22.00 h sa všetky lekárne zatvoria a človek má jednoducho smolu.

„Vy prídete na pohotovosť 21.30, rátate minúty, či vám vaše dieťa niekto vyšetrí, a potom utekáte o 21.59 si vybrať lieky a ste vďační osudu, že ste to stihli. Ja tomu nerozumiem,“ uzavrel herec. Pohotovostné služby lekární sú na Slovensku dlhodobým problémom a najväčším kameňom úrazu je nejasná definícia v zákone.

 

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Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach hovorí, že „Povinnosťou držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti je zabezpečiť vykonávanie lekárenskej pohotovostnej služby na základe dohody so Slovenskou lekárnickou komorou a samosprávnym krajom; ak nedôjde k dohode, zabezpečiť vykonávanie lekárenskej pohotovostnej služby tak, ako to nariadi samosprávny kraj,“ no táto definícia je problémová.

Vo väčšine slovenských miest sa pohotovostné lekárne zatvárajú okolo 20.00 až 21.00 h a teda ak máte vo svojej blízkosti takú, ktorá je otvorená do 22.00 h, patríte medzi tých šťastnejších. Prečo to je tak, si môžete prečítať v našom článku: Lieky si v nočnej hodine v lekárni nekúpite: Video Kobielskeho nahnevalo Slovákov, BSK aj Dr. Max reagujú.

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