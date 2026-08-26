Panta Rhei odpovedá Romane Tabak: Morské koníky nie sú ideológia, ale zoológia

Romana Tabak

Foto: Facebook - Romana Tabak

Martin Cucík
Panta Rhei reaguje na kontroverzné video Romany Tabak a spochybňuje jej tvrdenie o vykúpení všetkých kníh.

Po včerajšom videu Romany Tabak, ktorá pred parlamentom vyhadzovala do koša výtlačky detskej knihy o morských vílach, sa k prípadu vyjadrilo aj samotné kníhkupectvo Panta Rhei. To tvrdí, že bývalá poslankyňa knihy nevykúpila.

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Vo videu Romana Tabak hrdo ukazuje, ako výtlačky knihy 101 morských víl (a všetko, čo o nich musíš vedieť) hádže do smetného koša pri parlamentných schodoch. „Zlatí moji, pozdravujem z parlamentu. Bola som kúpiť túto knihu, o ktorej som hovorila a upozorňovala. Píše sa tam, že ockovia rodia detičky. Je to totálne zvrátené, úchylné, ako v kuse chcú sa zameriavať na naše deti s touto ideológiou,“ vyjadrila sa Tabak.

Romana Tabak a detská kniha, ktorú vyhodila
Foto: Facebook – Romana Tabak

Panta Rhei sa bývalej poslankyni prihovorilo priamo pod jej príspevkom na sociálnej sieti a vysvetlilo jej, prečo sa v knihe nachádza zmienka o tom, že „otecko rodí“. Podľa kníhkupectva ide o fantasy knihu pre deti a morské víly sú rozprávkové bytosti, takže na ne nemožno aplikovať pravidlá ľudskej reprodukcie. „Ak sa v knihe spomína, že ‚otecko rodí‘, ide o odkaz na morské koníky, kde je to skutočný, vedecky overený fakt,“ uviedlo Panta Rhei.

Nie je to fikcia ani ideológia, je to bežná učebnicová informácia zo zoológie,“ odkázalo Panta Rhei Tabak. Podobných komentárov sa pritom pod príspevkom objavili desiatky. Ľudia bývalú poslankyňu posielali na doučovanie z biológie a upozorňovali, že svojím vystúpením môže knihe skôr zvýšiť popularitu. Objavili sa však aj komentáre, ktoré sa Tabak zastávali a ďakovali jej za to, že podľa nich chráni deti pred údajnou „LGBTI propagandou“.

Tabak podľa Panta Rhei knihy nevykúpila

Tabak vo svojom videu tvrdila, že „vykúpila všetky knihy“, ktoré mali v Panta Rhei, a následne ich vyhodila do smetného koša. Podľa samotného kníhkupectva sa však takýto nákup nestal.

Panta Rhei uvádza, že Tabak navštívila ich predajňu v bratislavskej Eurovei. Tam mala približne hodinu diskutovať so zamestnancami, pričom podľa kníhkupectva používala „neoverené argumenty“.

Reakcia spoločnosti Panta Rhei na Romanu Tabak
Foto: Facebook

Následne mala z predajne odísť bez knihy. „Čo sa týka toho, že ste knihy ‚vykúpili‘ – podľa toho, čo vieme, navštívili ste našu predajňu v Eurovei, kde ste hodinu zamestnali Vašimi neoverenými argumentami kolegov a odišli ste bez knihy,“ uviedlo Panta Rhei.

Kníhkupectvo sa napokon vyjadrilo aj k samotnému vyhadzovaniu kníh. Podľa Panta Rhei by sa knihy nemali ničiť ani v prípade, že s ich obsahom človek nesúhlasí. Takéto konanie považuje za nevhodné najmä v prípade publikácie určenej deťom. Kníhkupectvo zároveň zdôraznilo, že knihy by sa podľa neho mali čítať, nie vyhadzovať.

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