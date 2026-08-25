V Chorvátsku vyplavilo more rakvu: Ľudí pobúril nález na pláži, domáci ich vysmiali

More ukrýva mnoho tajomstiev, je však lepšie, ak niektoré v mori aj ostanú. Nikto napríklad nechce byť svedkom toho, ako zrazu na pláž vyplaví rakvu. Na jednom z chorvátskych ostrovov to ľudí poriadne nepríjemne prekvapilo. Incident vyvolal na sociálnych sieťach ostrú diskusiu.
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Ľudia našli na pláži rakvu
Ako informuje web Morski, skupina ľudí si práve užívala príjemný deň na jednej z pláží chorvátskeho ostrova Pag. Zrazu si však na kameňoch všimli niečo, čo by tam nečakali ani v najhoršom sne. Na pláž totiž vyplavilo rakvu. Zábery s morbídnou scénou sa ihneď ocitli na sociálnych sieťach. Nález rozpútal divokú diskusiu o tom, ako sa rakva vôbec mohla dostať do mora.
„To je choré! Kto normálny by niečo také nechal na pláži?“ pobúril nález ľudí. Niektorí sa pýtali, či je to nejaký nevhodný žart. So špekuláciami o tom, ako sa rakva dostala na pláž, sa roztrhlo vrece. Niektorí poňali situáciu s humorom a pod príspevkom na sociálnej sieti napísali, že je to jediné bezplatné ležadlo na pláži. Vysvetlenie napokon ale mnohých prekvapilo. Ide totiž o rekvizitu z karnevalu, ktorý sa na ostrove konal.
Neškodná rekvizita
Súčasťou karnevalu je tradícia, kedy dochádza k upáleniu „Marka“. Ide o bábiku, ktorá symbolizuje všetky problémy a nešťastia z uplynulého roka. Občas sa po vznietení „Marko“ spolu s rakvou ocitne v mori a zdá sa, že sa tak stalo aj počas posledného karnevalu. More napokon rakvu doplavilo až k pláži, kde vystrašila nič netušiacich dovolenkárov. A nečudujeme sa im.
Niektorí domáci si však myslia, že turisti sa nad zvláštnym nálezom nemajú čo pohoršovať. Vraj by si mali naštudovať zvyklosti a tradície krajiny, do ktorej sa práve chystajú. V niektorých komentároch sa však nad tradíciou pohoršujú dokonca aj samotní Chorváti. Označujú ju za hlúpu a myslia si, že ak chcú, nech si podobné veci robia ľudia vo vlastnom dvore, no nech nevyhadzujú rakvy či iné predmety do mora. Ideálne by podľa nich bolo rovno celú tradíciu zrušiť.
Nebezpečný incident na pláži v Poľsku
Začiatkom mesiaca sme vás informovali aj o nebezpečnom náleze na pláži v Poľsku. V prímorskom letovisku Ustka sa odohral incident, ktorý mohol mať mimoriadne nepríjemné následky. Turistka natrafila na podozrivý predmet. Rozhodla sa ho zodvihnúť a odniesť ho plavčíkom. Bola to však veľká chyba. Ukázalo sa totiž, že s najväčšou pravdepodobnosťou išlo o delostrelecký granát.
Turisti museli pláž z bezpečnostných dôvodov ihneď opustiť a plavčíci na miesto privolali políciu aj pyrotechnickú skupinu. Špecialisti následne potvrdili, že naozaj ide o nevybuchnutý granát. Polícia časť pláže uzavrela a ohradila ju páskou. Na ďalší deň ráno na miesto prišli príslušníci armády, ktorí si muníciu prevzali a z pláže ju odviezli. Následne bola pláž pre ľudí opäť bez obmedzení sprístupnená.
Polícia po incidente informovala, že išlo o veľmi starý delostrelecký granát, zrejme z čias druhej svetovej vojny. Do mora sa dostal pravdepodobne z vojenského cvičiska. Vlny ho následne vyniesli na pláž. Úrady pripomenuli, že ak ľudia na pláži nájdu podozrivý predmet, za žiadnych okolností sa ho nemajú dotýkať ani ho nikam prenášať. Od predmetu sa vzdiaľte a privolajte políciu alebo záchranné zložky.
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