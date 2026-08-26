Nové detaily o návrate SuperStar: Porota dostane divokú kartu a diváci novú aplikáciu na hlasovanie

SuperStar

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Postup v SuperStar už nebude taký jednoduchý.

Správy o návrate SuperStar sa objavovali už od minulého roka. Po 5 rokoch čakania sme sa však konečne dočkali a dnes už poznáme dátum, kedy opäť Slovensko a Česko začnú spoločne hľadať najväčšie spevácke talenty. Televízia Markíza zverejnila upútavku, v ktorej vidíme moderátora Leoša Mareša aj porotcov Paľa Haberu, Ewu Farnu, Calina a Jakuba Prachařa, aj s informáciou, že SuperStar odštartuje už o pár dní, a to 2. septembra.

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Prekvapením je, že do speváckej šou prichádza účastníčka Ruže pre nevestu Marika Tremková, ktorá tentoraz nebude bojovať o lásku, ale o priazeň divákov prostredníctvom svojho speváckeho talentu. V rozhovore pre Markízu priznala, že si pre porotu pripravila pesničku od speváčky Beyoncé. Na otázku, koho z porotcov sa najviac obáva, odpovedala, že nikoho, jedine pri Paľovi Haberovi jej občas preblyskne kontrolka.

Novinky, na ktoré sa môžu diváci tešiť

Ako sa pritom ukázalo, súťažiaci majú dôvod báť sa. Po 5 rokoch sa totiž SuperStar nevrátila len tak, ale priniesla so sebou aj viacero zmien. Pre portál Mediálne o nich porozprávala programová riaditeľka televízie Markíza a Voyo Silvia Majeská.

„Veľmi sa tešíme na návrat SuperStar. Po piatich rokoch prinášame tento ikonický formát späť, navyše v úplne novej podobe. Divákov čakajú viaceré nové prvky, čiastočne obmenená porota aj mimoriadne vydarený kasting plný mladých talentov. Verím, že práve táto kombinácia prinesie novú energiu a divákov bude opäť baviť,“ povedala Majeská na úvod.

O novej podobe pritom prehovorila viac a prezradila, čo sa zmení v štruktúre šou. „V kastingovej fáze pribudne Golden Room, do ktorého sa dostanú súťažiaci s tromi alebo štyrmi kladnými hlasmi poroty, no ani to im ešte nezaručí definitívny postup. Golden Ticket zase umožní porotcovi posunúť súťažiaceho, ktorý presvedčí všetkých štyroch, priamo do ďalšej fázy,“ priblížila programová riaditeľka.

To však nie je všetko. Tak ako pri šou Love Island, aj tu budú mať diváci jednoduchšiu možnosť zapojiť sa. Majeská vysvetlila: „SuperStar sa výraznejšie prepojí aj s digitálnym prostredím. Pribudne oficiálny podcast s Emmou Drobnou a Vojtěchom Drahokoupilom a aplikácia, ktorá sústredí obsah zo SuperStar na jednom mieste a umožní divákom hlasovať.“

Ako vznikala porota

Ako prvý poskytol bližšie informácie o návrate legendárnej šou režisér a kreatívny producent Pepe Majeský. Ten pre Markízu prezradil napríklad to, že porotu vyskladal podľa toho, že chcel priniesť po rokoch niečo nové, no nechcel úplne nové obsadenie. Z predošlých porotcov preto nechal Ewu s Paľom a pridal k nim novú krv. Zároveň chcel, aby si každá veková kategória v porote našla to svoje.

Superstar 2026, porota
Foto: TV Markíza

Do poroty tak zasadnú speváčka Ewa Farna, legendárny hudobník Pavol Habera, herec a moderátor Jakub Prachař a hudobník Calin. Moderovania sa chopil Leoš Mareš, ktorý Česko Slovenskú SuperStar moderoval už počas jej vzniku v roku 2009 a tento post si zopakoval aj v rokoch 2011 a 2018 a neskôr zasadol aj do poroty.

„Máme Calina, ktorý je megahviezda pre mladých. Ewa, tá spĺňa obidve kategórie – aj pre mladých, aj pre starších. Máme tu potom matadora Paľa, bez ktorého by SuperStar, samozrejme, nebola, no a potom som tam chcel dostať trošku humoru, trošku nadhľadu, čož je vlastne Kubo, ktorý je ale zároveň geniálny hudobník a má skvelú hudobnú kariéru,“ vysvetlil režisér.

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