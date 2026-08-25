Chorvátske pláže zaplavili „volské oká“: Ľudí desia zvláštne medúzy. Odborníci vysvetľujú, o čo ide

Značné množstvo medúz v týchto dňoch spozorovali kúpajúci sa na západnom pobreží polostrova Istria. Zvláštnosťou je, že tieto medúzy svojím výzorom pripomínajú volské oko a ľudia nevedia, čo od nich čakať.
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Ide o stredomorskú medúzu (Cotylorhiza tuberculata), ktorá je pre človeka neškodná. Informuje o tom portál Danas.hr. Najväčší výskyt zaznamenali v okolí mesta Pula, napríklad na kúpalisku Mornar. Hustota výskytu tam dosiahla približne dva dospelé jedince na štvorcový meter, uviedla Fakulta prírodných vied Univerzity Juraja Dobrilu v Pule, píše web Istra24. Tento endemický druh, známy aj pod prezývkou volské oko, predstavuje najväčšiu medúzu v Jadranskom mori.
Klobúk živočícha môže dorásť až do priemeru 40 centimetrov. Odborná spolupracovníčka z pulského akvária Ela Pahor vysvetlila, že medúzy disponujú len veľmi slabým jedom. Väčšina ľudí pri kontakte nepocíti žiadne následky, prípadne len mierne pálenie. Riaditeľka istrijských lekární Ivanka Živković v takomto prípade odporúča postihnuté miesto schladiť a aplikovať antialergickú masť.
Výzva na ochranu
Odborníci z pulskej fakulty apelujú na verejnosť, aby živočíchoch z vody nevyťahovala. Napriek tomu sa na plážach vyskytli prípady, keď ich deti ťahali na breh alebo do nich dospelí udierali konármi.
Prítomnosť týchto medúz v letných mesiacoch nie je nezvyčajná a signalizuje dobrý stav morského prostredia. Pahor zároveň odporučila využívať aplikáciu s názvom Crafting the sea. Do nej môžu ľudia zaznamenávať svoje pozorovania medúz, čo pomáha pri sledovaní ich pohybu a výskytu.
Invázia hmyzu
Len pred pár dňami sme vás informovali, že v Záhrebe bojujú ľudia s nepríjemným problémom v podobe drobného hmyzu, ktorý môže dokonca aj štípať. Chrobáky Corythucha arcuata (sietnička dubová) a Corythucha ciliata (sietnička platanová) sú pritom v Chorvátsku už dobre známymi nepozvanými hosťami.
Do Európy sa dostali prvýkrát zo Spojených štátov amerických. Corythucha arcuata sa prvýkrát objavila v Taliansku v 70. rokoch, zatiaľ čo Corythucha ciliata bola prvýkrát v Európe zaznamenaná v roku 2000.
Ministerstvo poľnohospodárstva uviedlo, že sietničky boli v povodí rieky Spačva zaznamenané po prvýkrát v roku 2013. Vyjadrilo sa, že do Chorvátska sa zrejme dostali z Turecka ako čierni pasažieri v nákladnej doprave. Od roku 2013 sa hmyz postupne rozšíril na celé územie Chorvátska.
Podľa Milivoja Franjeviča z Lesníckej fakulty k rýchlemu šíreniu prispelo viacero faktorov, vrátane vysokých teplôt. Kým skončí vegetačné obdobie, stihnú sa do dospelosti vyvinúť ďalšie dve či tri generácie sietničiek.
Zemetrasenie v Chorvátsku
Čo sa týka ďalších správ z Chorvátska, širšiu oblasť Splitu zasiahlo cez víkend zemetrasenie s magnitúdou 3,1 podľa Richterovej stupnice. Podľa oficiálnych údajov sa epicentrum nachádzalo 33 kilometrov severozápadne od Splitu a 21 kilometrov od mesta Sinj, pričom otrasy vychádzali z hĺbky 10 kilometrov. Informoval o tom portál Jutarnji.
Hoci išlo o relatívne slabé zemetrasenie, sprievodné javy neostali bez odozvy. Ako býva zvykom aj pri menej intenzívnych otrasoch, na portáli Európskeho stredomorského seizmologického centra (EMSC) sa rýchlo nahromadili desiatky svedectiev od miestnych obyvateľov.
Ľudia z okolitých obcí a miest opisovali najmä nepríjemný zvukový sprievod a krátke, no výrazné záchvevy. „Najprv bolo počuť hukot a potom prišlo mierne chvenie,“ opísal situáciu jeden zo svedkov. Ďalší obyvateľ z neďalekého Sinja dodal: „Krátky a hlboký hukot. Veľmi nepríjemný pocit.“
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