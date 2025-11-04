V Česku odštartovala nová televízna stanica: Je zadarmo a pozerať ju môžu aj niektorí Slováci. Takto si ju naladíte

Český televízny trh sa dnes mení. Tematický kanál Nova Gold definitívne ukončil svoje vysielanie a nahradila ho nová stanica Nova Krimi, ktorá sa zameria výhradne na kriminálne seriály a detektívne príbehy.
Podľa informácií portálu Živé vznikla Nova Krimi ako reakcia na záujem divákov o príbehy plné záhad a rozuzlení. Generálny riaditeľ Daniel Grunt vysvetlil, že „Nova Krimi vznikla pre divákov, ktorí hľadajú istotu, pokoj a príbehy s jasným rozuzlením. Nadväzuje na úspech Nova Gold, no prináša nový vizuálny rámec, ktorý lepšie zodpovedá zameraniu stanice a obsahu, aký chce ponúkať.“
Diváci sa môžu tešiť na kultové detektívky
Programová riaditeľka Silvia Majeská pre Živé prezradila, že nová stanica ponúkne legendárne kriminálne série, ktoré si získali priazeň divákov po celom svete. Vysielať sa budú seriály ako Columbo, Monk, Mentalista, Inšpektor George Gently, Myšlienky zločinca či C.S.I.: Kriminálka Las Vegas.
Zmena prebehla v Česku automaticky. Na pozícii pôvodného kanála Nova Gold sa dnes objavil nový program bez potreby akýchkoľvek zásahov. Stanica už pritom raz zmenila názov, keď sa v minulosti volala Telka.
Na Slovensku len neoficiálne
Nova Krimi nie je určená pre slovenský trh, keďže televízia Nova nechce svoje tematické stanice šíriť mimo Česka. Napriek tomu si ju môžu bezplatne naladiť diváci na západnom a severnom Slovensku prostredníctvom českého DVB-T2 vysielania, kde je dostupná v SD kvalite.
