V Bratislave pristálo prvé lietadlo s uviaznutými Slovákmi: Bol medzi nimi aj poslanec Smeru. Opísal svoje pocity

Foto: interez.sk

Roland Brožkovič
TASR
Na palube prvého letu bol aj poslanec Smeru a bývalý minister dopravy Ľubomír Vážny.

Špeciálny charterový let so slovenskými dovolenkármi, ktorí pre vojnový konflikt na Blízkom východe uviazli v Spojených arabských emirátoch (SAE) a Ománe, dorazili na Letisko M. R. Štefánika v Bratislave (BTS) krátko po polnoci na utorok (3. 3.). V utorok dopoludnia by mal prísť ďalší stroj. Vyplýva to z informácií o letoch na webe bratislavského letiska.

Prvý z letov z Maskatu, hlavného mesta Ománu, mal priletieť do Bratislavy v pondelok o 22.25 h, ale meškal. Ďalší mimoriadny let z Maskatu by mal priletieť v utorok predbežne o 10.45 h. Oba lety zabezpečuje dopravca Smartwings. Na palube prvého letu bol aj poslanec Smeru a bývalý minister dopravy Ľubomír Vážny, píšu Aktuality. „Necítil som sa v ohrození, ale bola tam neistota. Nepočul som tam ani výbuchy,“ povedal po prílete pre médiá.

Na let čaká aj Országh

Medzi Slovákmi, korí sa vracajú domov, je aj tréner hokejovej reprezentácie Slovenska Vladimír Országh. Priamo z Ománu potvrdil, že Satur im zabezpečil hladký prechod z Dubaja, kde uviazli počas vypuknutia konfliktu. „Nielen nám, ale stovkám ďalších ľudí zabezpečili prevoz z Dubaja do Maskatu. Prevoz prebiehal štandardne, boli nejaké zdržania na hraniciach,“ informoval na sociálnej sieti.

Podľa Országha sú v bezpečí v Ománe a už sa tešia domov. „Cestovná kancelária vybavila charterové lety, ak všetko pôjde podľa plánu, tak v noci by sme mohli letieť domov,“ dodal.

Letisko zároveň doplnilo, že Letecký útvar Ministerstva vnútra SR v spolupráci s rezortom diplomacie a ministerstvom obrany zabezpečia sériu repatriačných letov z krajín Blízkeho východu. Prvé prílety sú naplánované na utorok o 17.00 h a 17.30 h.

