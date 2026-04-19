Úprimná spoveď Barbory Bezákovej: Materstvo vie byť krásne, ale aj poriadne vyčerpávajúce

Nie každý deň je ideálny a niekedy sa aj tie najobyčajnejšie povinnosti menia na náročnú skúšku trpezlivosti. Najmä v období, keď sa únava kopí a priestor pre seba sa zrazu úplne vytratí.
Vo svojom instagramovom príbehu sa podelila herečka Barbora Bezáková, ktorá tvorí pár s Františkom Maňákom a má s ním synčeka Kryštofa, o to, aké to má teraz náročnejšie. Priblížila v ňom obdobie, v ktorom sa snaží zvládať každodennú starostlivosť o dieťa bez väčšej pomoci a priznáva, že ide o psychicky aj fyzicky vyčerpávajúce dni.
Dni, keď sa všetko kopí
Niektoré dni jednoducho nejdú podľa predstáv a aj tie najmenšie situácie dokážu človeka vyčerpať. Barbora to vystihla slovami: „Dnes je presne jeden z tých dní, kedy ma všetko štve. Lebo nemám na nič okrem Kryštofa priestor a každá ďalšia situácia ma len viac nasiera, lebo nejde podľa mojich predstáv,“ napísala.
S pribúdajúcou únavou sa všetko ešte viac stupňuje. „A Kryštof mrnčí a mňa to irituje a každá snaha o rozosmiatie stojí strašne veľa energie a tak tu odpočítavam hodiny, kým dôjde F z roboty,“ priznala.
