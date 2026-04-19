Iránske Revolučné gardy varujú: Každá loď približujúca sa k Hormuzskému prielivu sa stane terčom

Zuzana Veslíková
TASR
Útok na Irán
Prieliv patrí medzi kľúčové námorné trasy pre vývoz ropy z Perzského zálivu.

Námorné sily iránskych Revolučných gárd (IRGC) v sobotu varovali, že akákoľvek loď približujúca sa k Hormuzskému prielivu bude považovaná za terč. TASR o tom píše s odvolaním na agentúru AFP.

„Varujeme, že žiadna loď, akéhokoľvek druhu, by nemala opustiť svoje kotvisko v Perzskom a Ománskom zálive. Akýkoľvek pokus priblížiť sa k Hormuzskému prielivu bude považovaný za spoluprácu s nepriateľom a loď, ktorá poruší toto pravidlo, sa stane terčom,“ uviedli gardy vo vyhlásení na svojej webovej stránke Sepah News.

Svoj sľub nedodržal

Irán ustúpil od svojho sľubu opätovne otvoriť strategickú vodnú cestu pre komerčnú dopravu počas prímeria dosiahnutého vo vojne so Spojenými štátmi, čím protestuje proti americkej blokáde svojich prístavov. Teherán deklaruje, že prieliv zostane blokovaný, kým Spojené štáty túto blokádu neukončia.

Prvé konvoje tankerov pritom začali týmto prielivom opäť prechádzať v sobotu ráno, keď Teherán jeho otvorenie oznámil len v piatok večer. Tento krok súvisel s uzavretím prímeria v Libanone, ktoré má podľa dostupných informácií zatiaľ platiť desať dní od štvrtka.

