Šimečka priznal, že by už príspevok s narcismi znova nezverejnili. Podľa komentujúcich PS zneužilo Deň narcisov

Progresívne Slovensko zverejnilo na internete vo štvrtok príspevok, ktorý zožal množstvo kritiky. Komentujúci pod ním tvrdia, že hnutie zneužilo Deň narcisov na „lacné politické kampane“. Predseda Michal Šimečka sa k nemu vyjadril.
Ako prezradil v relácii Politika 24, tento príspevok s narcismi by už znova nezverejnili, upozornil Denník N.
Ukazuje narcisy, na ktorých sú tváre slovenských politikov, napríklad prezidenta Petra Pellegriniho alebo Igora Matoviča. „Podporte narcisy, ale nie tieto,“ pridali k nemu popis.
Podľa mnohých ľudí to bolo nevhodné
„To naozaj? Takto vyzerá podpora onkologických pacientov?“ Podotkla jedna z komentujúcich. „Mám rada politickú satiru, no v tomto ste šliapli trocha mimo,“ podotkla iná. Príspevok je stále dostupný.
Odporúčané články
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku