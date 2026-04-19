Slovenskí vodiči menia pravidlá: Už nechcú lacné autá a prechádzajú na nové palivá

Nina Malovcová
TASR
Slováci si začali za autá priplácať.

Za prvý kvartál tohto roku bolo na Slovensku zaregistrovaných 14 794 dovezených jazdených áut zo zahraničia, čo je medziročný nárast o 7 %. Marec medziročne rástol miernejším tempom, o 4 %. Dovozy svedčia o posune preferencií ku kvalitnejším, teda aj drahším vozidlám.

Naopak, záujem o najlacnejšie automobily sa prepadol o tretinu. Každé druhé dovezené auto má do päť rokov, šesť z desiatich jazdí s automatickou prevodovkou. O vyše 40 % stúpol aj import elektromobilov. Vyplýva to z analýzy spoločnosti Aures Holdings, ktorá bola pripravená z údajov Ministerstva vnútra SR.

Dovážané autá sú čoraz mladšie

Výrazné zmeny za prvý tohtoročný kvartál, v porovnaní s minuloročným, je vidieť pri veku dovážaných osobných áut, trend postupne smeruje k tým mladším. Počet vozidiel vo veku do dvoch rokov medziročne stúpol o 56 %, autá do päť rokov už majú skoro polovičný podiel. Tretinu zo všetkých importovaných áut tvoria tri až päťročné automobily (vyše 4600). Stále sú silné aj kategórie starších vozidiel. Trinásť až 17-ročných vozidiel sa doviezlo za prvé tri mesiace skoro 2000 a vo vekovej kategórii 18+ ich bolo viac ako 1100.

Dynamický vývoj badať aj pri cenách, kde dochádza k výraznému presunu smerom k drahším vozidlám. Najlacnejšie automobily zaznamenali prudký medziročný pokles, kategória do 4000 eur sa prepadla o tretinu. Mierne klesol aj záujem o autá v stredných cenových pásmach od 10 000 do 20 000 eur. Naopak, rástli počty drahších vozidiel.

Vozidiel s cenovkou od 20 000 do 30 000 eur pribudlo o 15 %, sú najpočetnejšou kategóriou s viac ako pätinovým podielom. Ešte dynamickejší rast vidno pri autách za 30 000 až 40 000 eur s medziročným navýšením až o 63 % a taktiež vozidiel s cenovkou presahujúcou 40 000 eur, kde je nárast o 48 %. Tieto dve najvyššie cenové kategórie tvoria už viac ako štvrtinu z dovozu.

Mení sa aj palivová štruktúra

Ďalšie posuny vidno aj v štruktúre palív. Diesel, ktorý sa síce stále drží na čele, klesol medziročne zo 60-percentného podielu na 54 %. Naopak, stúpol záujem o benzínové vozidlá, ktoré aktuálne zaberajú štvrtinu z dovozu. Najdynamickejší rast zaznamenali elektromobily, ktoré medziročne vzrástli o 43 % – na viac ako 1100 vozidiel a ich podiel sa dostal už na hranicu 9 %. Mierne posilnili aj hybridy, ktorých sa za kvartál doviezlo vyše 1500.

„Najväčším dodávateľom jazdených áut zostáva Nemecko, ktoré si ešte viac posilnilo dominantnú pozíciu. V roku 2026 odtiaľ individuálni dovozcovia na Slovensko importovali už skoro 6000 vozidiel,“ dodala Karolína Topolová, generálna riaditeľka Aures Holdings, prevádzkovateľa autocentier AAA AUTO a Mototechna. Druhým najväčším zdrojom ojazdených vozidiel sa stalo Rakúsko, ktoré tesne predbehlo Českú republiku, z oboch štátov sa doviezlo spolu cez 4000 automobilov. Tieto tri krajiny spolu tvoria rozhodujúcu časť dovozu ojazdených áut.

Valí sa na nás zmena počasia a naberie rýchly spád. Už o pár hodín slnko…

Odporúčané články
Celý národ v tejto krajine už roky „nič“ nechce: Kedysi viedol svet, dnes je ohrozené všetko
Celý národ v tejto krajine už roky „nič“ nechce: Kedysi viedol svet, dnes je ohrozené všetko
Strieľali ich do tyla a ubili bodákmi. Rusi v katynskom lese zavraždili 26-tisíc Poliakov, vinu hádzali na nacistov
Strieľali ich do tyla a ubili bodákmi. Rusi v katynskom lese zavraždili 26-tisíc Poliakov, vinu hádzali na nacistov
Andrea žije v Egypte: Najchudobnejší majú 50 eur na mesiac. Veľa Egypťanov sa snaží nájsť si partnerku zo zahraničia
Slováci a Česi v zahraničí
Andrea žije v Egypte: Najchudobnejší majú 50 eur na mesiac. Veľa Egypťanov sa snaží nájsť si partnerku zo zahraničia
Topí sa v peniazoch, obviňujú ju z propagandy podobnej nacizmu. Nad Sydney Sweeney slintá aj Trump
Topí sa v peniazoch, obviňujú ju z propagandy podobnej nacizmu. Nad Sydney Sweeney slintá aj Trump
Napožičiavala si 150-tisíc eur, kamarátkam dávala do kávy jed. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Napožičiavala si 150-tisíc eur, kamarátkam dávala do kávy jed. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Guľka mu preletela cez mozog, žil ešte 9 hodín. Posledné hodiny Abrahama Lincolna nenaznačovali, čo príde
Guľka mu preletela cez mozog, žil ešte 9 hodín. Posledné hodiny Abrahama Lincolna nenaznačovali, čo príde
Jana Majeská o seriálovej Helge: Snaží sa, ako najlepšie vie, vzťah s Dávidom by mal jeden háčik
Dunaj k vašim službám
Jana Majeská o seriálovej Helge: Snaží sa, ako najlepšie vie, vzťah s Dávidom by mal jeden háčik
Za týždeň v Chorvátsku zaplatíte len 300 eur. Slováci si môžu užiť lacnú dovolenku pri mori
Chorvátsko
Za týždeň v Chorvátsku zaplatíte len 300 eur. Slováci si môžu užiť lacnú dovolenku pri mori
Peter Weiss v 1 na 1: Po prehre Orbána Ficova vláda zintenzívni vzťahy s Ruskom. Stúpnu aj ruské operácie na Slovensku
1 na 1
Peter Weiss v 1 na 1: Po prehre Orbána Ficova vláda zintenzívni vzťahy s Ruskom. Stúpnu aj ruské operácie na Slovensku
Ak by radista išiel spať o 5 minút neskôr, katastrofe mohli predísť. Takto prebiehali posledné hodiny Titanicu
Titanic
Ak by radista išiel spať o 5 minút neskôr, katastrofe mohli predísť. Takto prebiehali posledné hodiny Titanicu
Katka z Mama, ožeň ma: Prekvapujú ma Tomášove kontroverzné názory. Podľa ľudí sa do šou nehodím
Katka z Mama, ožeň ma: Prekvapujú ma Tomášove kontroverzné názory. Podľa ľudí sa do šou nehodím
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov

