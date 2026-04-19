Valí sa na nás zmena počasia a naberie rýchly spád. Už o pár hodín slnko vystrieda dážď

Atmosféra nad Európou sa dnes mení rýchlejšie, než by sa mohlo zdať. Zatiaľ čo ráno začalo relatívne pokojne, už krátko po svitaní sa v našom regióne začali formovať búrky, ktoré postupne naberajú na sile. Výrazne nestabilná situácia panuje aj v susednom Česku, kde vznikajú intenzívne búrkové systémy
Ako informuje portál iMeteo, nad strednou Európou sa presúva studený front spojený s plytkou tlakovou nížou, ktorý prináša zmenu charakteru počasia a podporuje vznik búrok naprieč regiónom.
Zlom v počasí prichádza zo severozápadu
Stabilné počasie pod vplyvom tlakovej výše ustupuje a priestor dostáva vlhký a labilný vzduch prúdiaci od severozápadu. V kombinácii s prehrievaním zemského povrchu vznikajú ideálne podmienky pre tvorbu kopovitej oblačnosti a následných búrok. Meteorologické modely zároveň upozorňujú na prechod nízkeho tlaku vzduchu, ktorý postupuje od Francúzska cez Alpy smerom do vnútrozemia. Práve táto dynamika výrazne podporuje rozvoj búrkovej činnosti.
Podľa prepovede Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) sa zároveň nachádzame v brázde nízkeho tlaku vzduchu, pričom cez Nemecko a Česko postupuje smerom na východ studený front. Na ňom sa v strednej Európe prehĺbi samostatná tlaková níž a pred frontom k nám prúdi od juhu teplý vzduch.
Taliansko čakajú najintenzívnejšie prejavy
Najsilnejšie búrky sa očakávajú v Taliansku, kde už platia výstrahy prvého stupňa, najmä pre oblasť Emília Romagna a priľahlé podhoria. Hrozí krupobitie s priemerom krúp nad 2 cm aj silné nárazy vetra. V severných regiónoch ako Lombardsko, Piemonte či oblasť Benátska sa už počas dopoludnia môžu objaviť predfrontálne búrky, ktoré sa neskôr spoja do rozsiahlejších systémov, tzv. multiciel. Energia CAPE tu lokálne presahuje 1200 až 1300 J na kilogram a spolu so strihom vetra nad 20 m za sekundu vytvára podmienky aj pre vznik superciel.
Slovensko zasiahnu búrky popoludní
Na Slovensko dorazí studený front v druhej polovici nedele, približne po 15:00. Ako prvé zasiahne Záhorie a severozápad krajiny, následne sa presunie ďalej na východ. Podľa SHMÚ bude deň spočiatku polojasný až oblačný, postupne sa však od západu zatiahne.
Neskôr popoludní a večer sa najmä v západnej polovici územia na mnohých miestach objaví dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Na východe budú zrážky skôr výnimočné. Denné teploty vystúpia na 18 až 23 °C, na severe miestami okolo 16 °C. Na horách vo výške 1500 m sa očakáva približne 8 °C. Fúkať bude prevažne slabý južný vietor.
Vo večerných hodinách a počas noci sa zrážky rozšíria na väčšinu územia, no búrky budú postupne slabnúť. Riziko nebezpečných javov tak bude s pribúdajúcim časom klesať. Celkovo by malo na Slovensku spadnúť do 10 mm zrážok, ktoré môžu aspoň čiastočne zmierniť pretrvávajúce sucho.
