V bani číhala najstaršia voda na planéte: Je stará miliardy rokov, bola tu skôr než my

stará kanadská baňa

Ilustračná foto: P199, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Michaela Olexová
Je rok 2026 a tvrdenie, že v kanadskej bani sa ukrýva najstaršia známa voda na našej planéte, až do dnešného dňa nikto nevyvrátil.

Najstaršiu známu vodu na svete objavili geológovia v hlbinách kanadskej bane severne od mesta Timmins. Nachádzala sa takmer tri kilometre pod zemským povrchom a podľa odhadov mohla byť od okolitého prostredia izolovaná približne až 2,64 miliardy rokov.

Vedci zdôrazňujú, že práve táto lokalita je mimoriadne vhodná na výskum dávnej geologickej minulosti.

Oblasť známa ako Kanadský (prekambrijský) štít totiž patrí k najstarším častiam severoamerickej kontinentálnej kôry. Vrstvy sopečných a sedimentárnych hornín tu zostali relatívne málo narušené eróziou či seizmickou aktivitou. Ako informuje IFL Science, vďaka tomu sa v nich zachoval mimoriadne starý geologický záznam, ktorý siaha miliardy rokov do minulosti.

Pod zemou bola uväznená skôr, ako nastúpili rastliny a zvieratá

Ako informovali vedci v štúdii publikovanej v časopise Nature v roku 2013, analýza vody a jej chemického zloženia odhalila, že vznikla ešte v dávnych atmosférických podmienkach. Výskumníci sa počas analýzy sústredili najmä na xenón a ďalšie vzácne plyny. Tie sú totiž spoľahlivým záznamom histórie vody, keďže sú chemicky inertné (nečinné či pasívne) a s väčšinou prvkov nereagujú.

„Pomocou izotopov vody, a najmä vzácnych plynov, dokážeme kvantitatívne určiť, či voda obsahuje nejakú modernú zložku. A žiadnu sme nenašli, čo znamená, že je skutočne izolovaná od moderného vodného cyklu,“ potvrdila geologička a jedna z autoriek štúdie Barbara Sherwood Lollarová.

Počiatočná fáza výskumu ukázala, že voda v tejto bani je stará najmenej 1,5 miliardy rokov. Odhad 2,64 miliardy rokov vznikol na základe prítomnosti plynov, ktoré pravdepodobne pochádzajú z okolitých hornín a sedimentov starých viac než 2,6 miliardy rokov – z obdobia, keď sa na Zemi začali formovať prvé minerály.

Naznačuje to, že voda mohla zostať uväznená hlboko pod zemou dávno pred nástupom rastlín, zvierat či dokonca zložitých buniek. Zemská atmosféra sa v tomto období ešte len formovala, kontinenty vyzerali inak, kyslíka bolo na planéte minimum a život existoval najmä v podobe jednoduchých jednobunkových organizmov.

Spiaci obor Zeme?

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
1 na 1
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Útok na Irán
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na Nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Na nože
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na Nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Martin uviazol na dovolenke: Slovenská vláda na nás kašle, s Dubajom sa to nedá porovnať. Preplatia nám náklady
Martin uviazol na dovolenke: Slovenská vláda na nás kašle, s Dubajom sa to nedá porovnať. Preplatia nám náklady
6-ročný chlapec žil v stene: Z tajného priestoru nemohol vychádzať von, mama ho tak chcela chrániť
6-ročný chlapec žil v stene: Z tajného priestoru nemohol vychádzať von, mama ho tak chcela chrániť
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Slováci a Česi v zahraničí
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá
Útok na Irán
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac