V bani číhala najstaršia voda na planéte: Je stará miliardy rokov, bola tu skôr než my

Najstaršiu známu vodu na svete objavili geológovia v hlbinách kanadskej bane severne od mesta Timmins. Nachádzala sa takmer tri kilometre pod zemským povrchom a podľa odhadov mohla byť od okolitého prostredia izolovaná približne až 2,64 miliardy rokov.
Vedci zdôrazňujú, že práve táto lokalita je mimoriadne vhodná na výskum dávnej geologickej minulosti.
Oblasť známa ako Kanadský (prekambrijský) štít totiž patrí k najstarším častiam severoamerickej kontinentálnej kôry. Vrstvy sopečných a sedimentárnych hornín tu zostali relatívne málo narušené eróziou či seizmickou aktivitou. Ako informuje IFL Science, vďaka tomu sa v nich zachoval mimoriadne starý geologický záznam, ktorý siaha miliardy rokov do minulosti.
Pod zemou bola uväznená skôr, ako nastúpili rastliny a zvieratá
Ako informovali vedci v štúdii publikovanej v časopise Nature v roku 2013, analýza vody a jej chemického zloženia odhalila, že vznikla ešte v dávnych atmosférických podmienkach. Výskumníci sa počas analýzy sústredili najmä na xenón a ďalšie vzácne plyny. Tie sú totiž spoľahlivým záznamom histórie vody, keďže sú chemicky inertné (nečinné či pasívne) a s väčšinou prvkov nereagujú.
„Pomocou izotopov vody, a najmä vzácnych plynov, dokážeme kvantitatívne určiť, či voda obsahuje nejakú modernú zložku. A žiadnu sme nenašli, čo znamená, že je skutočne izolovaná od moderného vodného cyklu,“ potvrdila geologička a jedna z autoriek štúdie Barbara Sherwood Lollarová.
#UofT geochemist Barbara Sherwood Lollar draws on billion-year-old water discovery to aid green energy transition 💧 https://t.co/feVeen624N pic.twitter.com/dU7sSsDCK5
— University of Toronto (@UofT) December 2, 2025
Počiatočná fáza výskumu ukázala, že voda v tejto bani je stará najmenej 1,5 miliardy rokov. Odhad 2,64 miliardy rokov vznikol na základe prítomnosti plynov, ktoré pravdepodobne pochádzajú z okolitých hornín a sedimentov starých viac než 2,6 miliardy rokov – z obdobia, keď sa na Zemi začali formovať prvé minerály.
Naznačuje to, že voda mohla zostať uväznená hlboko pod zemou dávno pred nástupom rastlín, zvierat či dokonca zložitých buniek. Zemská atmosféra sa v tomto období ešte len formovala, kontinenty vyzerali inak, kyslíka bolo na planéte minimum a život existoval najmä v podobe jednoduchých jednobunkových organizmov.
Nahlásiť chybu v článku