Užijete si ho za pár eur: V Bratislave otvorili rozprávkový svetelný park s viac než 200 svetelnými inštaláciami

Foto: Instagram (wonderlandbratislava)

Zuzana Veslíková
Ak neviete, čo s dlhými večermi, máme pre vás tip, kam vyraziť.

Milovníci rozprávok, atrakcií či hier si môžu opäť vychutnať rozprávkový svetelný park. Už druhýkrát otvoril svoje brány pre návštevníkov na Dostihovej dráhe v bratislavskej Petržalke a prináša viac ako dve stovky svetelných inštalácií. 

Okrem nich si tu užijete niekoľko kolotočových atrakcií, ale aj virtuálnu realitu. „Park plánujeme vyše roka, celkovo sa na inštalácii podieľalo 150 ľudí, ktorí ho vyše dva mesiace chystali a pripravujú ho na mieste,“ cituje slová riaditeľa a producenta spoločnosti JVS GROUP Viliama Ďuriša tlačová správa.

Foto: Instagram (wonderlandbratislava)

Nechýbajú novinky

Oproti minulému roku pribudla napríklad inštalácia Avatara, ktorá vám pripomenie, že jeho tretie filmové pokračovanie už čoskoro zavíta do našich kín. Alebo detský dobrodružný chodník – deti pred vstupom dostanú mapu a ich úlohou je plniť úlohy či hľadať stopy. Vo svetelnom parku sa prenesiete aj do čarovného sveta rozprávok Frozen, Madagaskar či Shrek.

Nový koncept tohtoročného Wonderlandu je zameraný na celú rodinu: pre menšie deti, školákov aj dospelých, ktorí si chcú užiť spoločný čas vo svete fantázie. Magickú atmosféru umocňuje hudba, farebné efekty a scénické nasvietenie.

Tieto deti majú vstup zadarmo

Čo sa týka základnej výšky vstupného od pondelka do štvrtka, oproti minulému roku vzrástlo o 1 euro, zaplatíte zaň 15 eur. Za vstup od piatka do nedele a počas sviatkov dáte ešte o euro navyše, 16 eur. Ďalšou možnosťou je zakúpenie rodinného vstupného. Deti do dosiahnutia výšky 80 centimetrov si môžu park vychutnať zadarmo.

