Lukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jedno

Lukáš žije život, ktorý je snom nejedného človeka. Zažíva dobrodružstvá, navštevuje miesta, kam sa človek len tak bežne nedostane a dostáva za to zaplatené. Pracuje na expedičných lodiach a podieľa sa na tom, aby šlo všetko plynule a bezpečne. Prezradil, kedy mu vskutku nebolo všetko jedno, čo všetko práca na expedičnej lodi predstavuje, ale aj to, aké sú tie najkrajšie zážitky, na ktoré nikdy nezabudne.
Ako ste sa dostali k práci na expedičných lodiach?
Najprv som pracoval na riečnej lodi, lebo som chcel spoznávať nové miesta. Túžil som však po tom pohnúť sa aj za hranice Európy. Po pandémii COVID-19 som sa napokon odhodlal, poslal som svoj životopis a tento sen sa mi napokon splnil.
Ako vyzerá taký bežný pracovný deň na lodi? Čo je vašou hlavnou pracovnou náplňou?
Typický deň na lodi vlastne nie je, každý deň je výnimočný. Od úsvitu až po žiarivé odtiene západu slnka. Čo sa týka pracovnej stránky, mojou úlohou je zvládnuť rozpočet, aby som zabezpečil hladký priebeh plavby. Dôkladne kontrolujem a spravujem zásoby, hľadám najlepšie ceny od dodávateľov a udržiavam dynamickú komunikáciu s kanceláriou. Taktiež podporujem celú hotelovú prevádzku, vďaka čomu je každý deň svojím spôsobom dobrodružstvom na otvorenom mori.
Je takáto práca náročná alebo ju zvládne každý, či už po fyzickej alebo mentálnej stránke? Na čo je najnáročnejšie si zvyknúť?
Táto práca môže byť náročná, pretože každý deň pracujem s tými istými ľuďmi a aj po práci s nimi často trávim čas. Občas z toho môže byť aj ponorková choroba. Najťažšia časť práce je neustále spĺňať vysoké štandardy a zároveň udržiavať dobré vzťahy s kolegami. Najdôležitejšími predpokladmi sú preto komunikácia a rešpekt.
Z fyzického hľadiska dlhodobý pobyt na mori asi nie je pre každého. Musím priznať, že párkrát sa stalo, že ma vlny premohli, najmä počas plavby cez Severné more a neslávne známy Drakov prieliv (poznámka: spája Atlantický a Tichý oceán a prechádza cezeň najmohutnejší oceánsky prúd, vládne tu chladné počasie a časté búrky). Ale aj tieto chvíle napokon priniesli pozitíva – bol to ďalší vzrušujúci zážitok z cesty!
Kto vlastne tvorí posádku expedičnej lode? Ako dlho expedície trvajú? Nemávate ponorkovú chorobu?
Loď je neuveriteľným celkom, je to taký samostatný organizmus rozdelený do troch hlavných častí: hotelový, palubný a expedičný tím. Expedície môžu trvať od 7 vzrušujúcich dní až po 60 dní, v závislosti od regiónu, ktorý objavujete.
Ako som už spomenul, občas sa pritrafí nielen morská, ale aj tá ponorková choroba. Všetko sa však dá zvládnuť, ak si v tíme viete veci riadne vykomunikovať, ale aj si dopriať priestor v čase, keď je to potrebné.
Aké najzvláštnejšie miesto sa vám doteraz podarilo navštíviť? Je nejaké, kam by ste už znova nešli?
Nenazval by som ich zvláštnymi, podľa mňa sa viac hodí výraz očarujúce! Miesta ako úchvatná Antarktída, úžasná krajina Južnej Georgie a tajomné východné Grónsko – najmä podmanivé mestečko Ittoqqortoormiit. A potom je tu La Chunga, malá obec v Paname s približne 35 pôvabnými drevenými domami so slamenými strechami.
Úprimne povedané, asi nie je miesto na zemi, kam by som sa nechcel vrátiť a spoznať jeho ďalšie zákutia.
Navštívili ste už aj Antarktídu či Falklandy, aký dojem vo vás zanechali?
Už predtým som precestoval rôzne neobvyklé destinácie a môžete mi veriť, že plaviť sa v tejto oblasti viac ako rok bol jednoducho zážitok na celý život. Stále si živo pamätám svoj prvý príchod na Antarktídu. Zobudil som sa o 4:00 ráno, aby som stihol prvé výhľady a bolo to jednoducho magické.
Mal som neuveriteľné šťastie. Keď som sa poobzeral, prekvapilo ma šesť majestátnych veľrýb plávajúcich neďaleko! A aby toho nebolo málo, mal som aj príležitosť prenocovať na Antarktíde, a to teda bolo niečo, na čo nikdy nezabudnem.
Čo potrebujem urobiť, ak by som chcela pracovať na expedičnej lodi? Akú potrebuje mať človek prípravu, čo musí zvládať?
Dostať sa na expedičnú loď určite nie je rýchly a jednoduchý proces. Potrebujete vlastniť námornícku knižku a mať urobené potrebné certifikáty. Dôležitý aspekt je aj byť ochotný pracovať dlhé hodiny a často pod veľkým tlakom a stresom.
Musíte tiež zvládať byť neustále obklopený ľuďmi, existovať s nimi v obmedzenom priestore, a pritom naplno vykonávať všetky svoje povinnosti, aj promptne reagovať aj na rôzne neočakávané situácie. Samozrejmým predpokladom je vášeň objavovať svet, ale ako bonus to máte aj zaplatené.
Aké vnímate výhody a nevýhody práce na expedičnej lodi?
Práca na expedičných lodiach ponúka niekoľko výhod, najmä však možnosť navštíviť odľahlé a inak ťažko dostupné destinácie. Hoci toto jedinečné pracovné prostredie môže neraz predstavovať výzvy, ako je potreba byť flexibilný a schopnosť prispôsobiť sa zmenám na poslednú chvíľu, tieto aspekty nevnímam ako nevýhodu. Vidím to skôr ako príležitosť na osobný rast. Pre tých, ktorí zvažujú tento typ práce, je nevyhnutný otvorený prístup.
Zažili ste na lodi situácie, ktoré vás zaskočili? Ocitli ste sa už niekedy v nebezpečnej situácii?
Zatiaľ som sa nestretol so žiadnymi reálne nebezpečnými situáciami. Nebolo mi však všetko jedno, keď sme narazili na obrovské vlny týčiace sa do výšky okolo 20 metrov! Bolo to naozaj desivé, ale zároveň adrenalínové dobrodružstvo. Taká poriadna horská dráha na lodi.
Ako sa s takouto situáciou vyrovnávate? Čo sa dá urobiť, keď prídu takéto 20 metrov vysoké vlny?
Dôležité je na lodi všetko poriadne zabezpečiť, aby sa nič neporozbíjalo. Tí silnejší a odolnejší pokračujú vo svojej práci. Tí, ktorých dostihne morská choroba, si musia dať lieky a nejako to prečkať a prežiť to. Niektorí si idú pospať.
Dá sa takouto prácou pohodlne uživiť? Koľko si človek dokáže zarobiť?
Platy na expedičnej lodi sa môžu pohybovať od 4 000 do 7 000 eur v závislosti od pozície a od spoločnosti, pre ktorú človek pracuje. Nejde však len o peniaze, keďže vďaka tejto práci máte možnosť dostať sa na miesta, kam sa človek bežne len tak nedostane.
Aký je váš zatiaľ nesplnený cestovateľský sen?
Ja som asi cestovateľ srdcom. Už pred prácou na expedičnej lodi som veľa cestoval a snažil som sa hľadať exotické, nie celkom bežné destinácie. Nechcelo sa mi len vyvaľovať sa pri mori. A hoci sa v práci nacestujem dosť, aj časť voľna stále venujem vlastným „expedíciám“.
Verím, že sa mi v budúcnosti podarí navštíviť Irán a vydať sa na cestu po Transsibírskej magistrále. Celkovo ale môžem povedať, že by som chcel navštíviť každú krajinu na svete.
