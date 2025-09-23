Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia v hlavnom meste: Dôvodom je protest, týchto ulíc sa to bude týkať

Doprava v centre Bratislavy môže byť v utorok večer obmedzená pre verejné zhromaždenie. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.
„V nadväznosti na verejné zhromaždenie, ktoré sa bude konať na Námestí Slobody v Bratislave, upozorňujeme vodičov, že v čase trvania zhromaždenia môže dôjsť k obmedzeniu premávky v priľahlých uliciach Námestia Slobody (Námestie 1. mája, Jánska ulica, Radlinského ulica, Imricha Karvaša),“ upozornila Šimková.
Polícia má situáciu pod kontrolou
Dodala, že cestnú premávku budú počas celého zhromaždenia riadiť dopravní policajti a podľa vývoja operatívne prijímať opatrenia. „Touto cestou občanov žiadame, aby počas verejného zhromaždenia rešpektovali pokyny a výzvy polície a boli ohľaduplní voči ostatným občanom,“ poznamenala.
Ľudia vyjdú do ulíc v rámci protestu, ktorý organizujú strany Progresívne Slovensko (PS), SaS, KDH a Demokrati. Ako PS uvádza na svojej stránke, protest proti „ožobračovaniu ľudí“ má za cieľ ukázať vláde, že konsolidácia uškodí obyčajným ľuďom, najmä rodinám, pracujúcim a živnostníkom.
