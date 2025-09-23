Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia v hlavnom meste: Dôvodom je protest, týchto ulíc sa to bude týkať

Foto: Facebook (Polícia SR - Bratislavský kraj)

Dana Kleinová
TASR
V nadväznosti na verejné zhromaždenie, ktoré sa bude konať na Námestí Slobody v Bratislave, sa majú ľudia pripraviť na dopravné obmedzenia.

Doprava v centre Bratislavy môže byť v utorok večer obmedzená pre verejné zhromaždenie. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.

„V nadväznosti na verejné zhromaždenie, ktoré sa bude konať na Námestí Slobody v Bratislave, upozorňujeme vodičov, že v čase trvania zhromaždenia môže dôjsť k obmedzeniu premávky v priľahlých uliciach Námestia Slobody (Námestie 1. mája, Jánska ulica, Radlinského ulica, Imricha Karvaša),“ upozornila Šimková.

Polícia má situáciu pod kontrolou

Dodala, že cestnú premávku budú počas celého zhromaždenia riadiť dopravní policajti a podľa vývoja operatívne prijímať opatrenia. „Touto cestou občanov žiadame, aby počas verejného zhromaždenia rešpektovali pokyny a výzvy polície a boli ohľaduplní voči ostatným občanom,“ poznamenala.

Ľudia vyjdú do ulíc v rámci protestu, ktorý organizujú strany Progresívne Slovensko (PS), SaS, KDH a Demokrati. Ako PS uvádza na svojej stránke, protest proti „ožobračovaniu ľudí“ má za cieľ ukázať vláde, že konsolidácia uškodí obyčajným ľuďom, najmä rodinám, pracujúcim a živnostníkom.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nezaplatíte kartou a nedostanete sa do aplikácie: Známa banka chystá veľkú odstávku svojich služieb, nepôjdu…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Má už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcoviaMá už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcovia
Slovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľadSlovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľad
Je veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokujeJe veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokuje
Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)
Spala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašnéSpala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašné
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v GazeAnna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v Gaze
Josefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérieJosefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérie
Obete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťažObete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťaž
Ubytujete sa tu za 44 eur na noc: Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom. Toto všetko sme zažili zadarmoUbytujete sa tu za 44 eur na noc: Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom. Toto všetko sme zažili zadarmo
Rada FPU v tichosti odklepla masaker kultúry: Sme odhodlaní ďalej sa brániť pred politickými útokmi, odkazuje ViskupičRada FPU v tichosti odklepla masaker kultúry: Sme odhodlaní ďalej sa brániť pred politickými útokmi, odkazuje Viskupič
Stal sa celebritou 5000 rokov po smrti. Vedcov skúmajúcich ľadového muža Ötziho údajne sprevádza záhadná kliatbaStal sa celebritou 5000 rokov po smrti. Vedcov skúmajúcich ľadového muža Ötziho údajne sprevádza záhadná kliatba
Za obed pre dvoch sme dali 22,90: Do podniku z Na nože sme šli s obavami, odchádzali sme prekvapeníZa obed pre dvoch sme dali 22,90: Do podniku z Na nože sme šli s obavami, odchádzali sme prekvapení

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac