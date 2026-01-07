Už to viac neskryje: Barbora Krajčírová zverejnila úprimný záber a potvrdila, že čaká svoje tretie dieťa

Foto: Instagram.com/barbora.krajcirova

Jana Petrejová
Podelila sa o osobné šťastie. 

Prekvapil a potešil zároveň. Stačil jeden príspevok na sociálnej sieti a rozvírila sa vlna desiatok komentárov od prajných fanúšikov. Bývalá moderátorka totiž naznačila, že sa v jej živote čoskoro začne nová kapitola.

Pár viet, úsmev doširoka a nápadný detail, ktorý každému udrel do očí. Moderátorka Barbora Krajčírová sa pochválila s jednou novinkou, po ktorej jej priaznivci okamžite spozorneli a pochopili, že ide o moment, ktorý u nej všetko zmení.

Prezradila radostnú správu

Hneď na začiatku nového roka zverejnila sympatická blondínka veľavravnú fotografiu, ktorá by pokojne mohla byť aj bez popisku. Každý by ihneď pochopil, o čo ide, a že moderátorka je tehotná. Podľa jej slov je jasné, že sa to snažila udržať v tajnosti, no sama vie, že to nie je možné donekonečna.

Preto vyšla s pravdou von, čo sa deje u nej v živote. „Už to asi neskryjem, však? Áno, áno… Tretie dieťa na ceste,“ uviedla Barbora k záberu, na ktorom je usmiata, robí si „selfie“ a pozerá sa do zrkadla. Ruku má pritom položenú na väčšom brušku, ktoré prezrádza, že v nej rastie nový život.

Očividne si toto obdobie užíva. „Chcela som dať nejakú fashion foto (aj taká sa mi snáď podarí), ale toto je môj natural habitat nejaký ten mesiac bez make-upu, s únavou, na lyžovačke bez lyžovania… Ale šťastná,“ pokračovala dojímavo čoskoro trojnásobná mamička na Instagrame.

Ďalší súrodenec na ceste

