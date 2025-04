Už to prichádza, valia sa na nás supercely. Priniesť môžu krúpy a silný nárazovitý lejak. V tento deň to bude najhoršie

V utorok hrozí výskyt intenzívnych búrok. Upozornil na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti. Dodal, že skorší nástup teplého počasia znamená, že búrková sezóna sa v rámci roka predlžuje.

„Stačí dostatočná vlhkosť vzduchu a výraznejší pokles teploty s rastúcou výškou a môžu vznikať búrky, dokonca aj intenzívne,“ vysvetlil SHMÚ. Dodal, že vzduchová hmota s týmito vlastnosťami sa nad naším územím nachádza aj v utorok.

Podľa meteorológov sa síce nad západné a severozápadné Slovensko za frontom dostal suchší a stabilnejší vzduch, no nad zvyškom územia pretrvávajú podmienky vhodné na vývoj mohutnej kopovitej oblačnosti.

SHMÚ ozrejmil, že vzhľadom na slabé výškové prúdenie sa búrky budú pohybovať veľmi pomaly, čo zvyšuje pravdepodobnosť výskytu vysokých úhrnov zrážok. „V slabom prúdení sú taktiež výraznejšie orografické efekty, t. j. stacionárne búrky na pohorí,“ poznamenal ústav.

Slovensko dnes zasiahnu prvé búrky

Veľká noc je za nami a dni sa opäť nesú v rytme bežných povinností. Počasie však žije vlastným životom. Od dnešného dňa nás čaká séria búrok, ktoré budú v nasledujúcich dňoch naberať na sile. Prvé výboje sa objavili už dopoludnia a predbežné predpovede naznačujú, že ide len o rozbeh.

Ako upozorňuje portál iMeteo, nad Slovenskom sa dnes rozprestiera nevýrazné tlakové pole, cez ktoré prechádza zvyšok studeného frontu smerujúceho od západu. Hoci ide o slabú štruktúru, už od ranných hodín priniesla do viacerých oblastí oblačnosť, prehánky a miestami aj dážď.

S teplom prichádza aj nepokoj

Slabý front nepriniesol ochladenie. Naopak, teploty dnes vystúpili na nezvyčajne vysoké hodnoty. V mnohých oblastiach Slovenska sa popoludní očakáva od 21 do 26 stupňov Celzia. O niečo chladnejšie zostane len v regiónoch na severe a v hornatejších oblastiach stredného Slovenska, kde sa teploty zastavia približne na devätnástich stupňoch.

Prvé blesky zasiahli obec Sihla v okrese Brezno už krátko po jedenástej hodine dopoludnia. Búrková aktivita sa medzičasom rozšírila aj na severovýchod, kde sa prejavujú výboje, ktoré k nám prenikli zo susedného Poľska.

Objaviť sa môžu aj supercely

Aktuálne búrky sú zatiaľ sústredené najmä do horských oblastí. Ide o typický jav pre takéto jarné dni, kedy terén a výškové prúdenie podporujú vznik výbojov práve v nadmorských výškach. Najaktívnejšie sú zatiaľ Veporské vrchy, no v priebehu popoludnia by sa mohla búrková činnosť rozšíriť aj do Tatier.

Podmienky v Banskobystrickom kraji sú dnes natoľko vhodné na vznik konvektívnych javov, že meteorológovia nevylučujú ani výskyt superciel. Tie sú spojené s intenzívnymi zrážkami, krúpami a v niektorých prípadoch aj s nárazovým vetrom. Západ krajiny dnes zostane mimo hlavnej búrkovej aktivity. V týchto oblastiach meteorológovia neočakávajú žiadne výrazné zmeny a počasie by malo zostať pokojné až do večera.

Vrchol príde vo štvrtok

Aktuálne búrky sú len predzvesťou búrlivejšej fázy, ktorá Slovensko zasiahne počas najbližších dní. V stredu večer dorazí ďalšia vlna, ktorá by mala pokračovať bez výrazného útlmu počas celého štvrtka. Ojedinele sa môžu búrky vyskytnúť aj v piatok. Zásadnejšie zlepšenie situácie naznačujú meteorologické modely až na víkend.

Ten by mohol priniesť ustálenie počasia, hoci slabšie prehánky ešte nemožno celkom vylúčiť. Ak plánujete čas vonku, odporúčame sledovať aktuálne výstrahy a vývoj cez radar. Apríl má tendenciu meniť nálady rýchlejšie než si stihnete obuť nepremokavé topánky.