Už o pár hodín sa to dovalí: Obloha sa zatiahne a rozpúta sa búrkové peklo. Udrú na týchto miestach

Ako sme vás v piatok informovali, koniec víkendu by mala sprevádzať významná zmena počasia. Na Slovensko sa po sérii horúcich dní valí niečo nové – potrebné a dlho očakávané búrky, posledný slnečný deň a konečne vytúžený studený front, ktorý aspoň na chvíľu ukončí nekonečné sucho.

Ako uvádza portál iMeteo, blíži sa k nám búrková smršť, ktorá prinesie aj vytúžené vlny dažďa.

Búrky dorazia vo vlnách, oteplí sa až v piatok

Zatiaľ čo dnes a sčasti aj zajtra sa ešte v teple trochu podusíme, do oblasti západného a stredného Slovenska začne postupne prenikať studený front. Zajtra tak zostane teplo už len na východe Slovenska, ktoré sa ešte bude nachádzať pred frontom.

Na východe môžeme očakávať teploty až do +35 °C, no na zvyšku Slovenska už len ledva nad +25 °C. Prvá vlna studeného frontu dorazí vo večerných hodinách a prinesie búrky najmä do oblasti západného a severozápadného Slovenska.

Do pondelňajšieho rána by mali búrky skončiť, no už zajtra dorazí ďalšia vlna. Búrky sa následne začnú vytvárať nad stredným Slovenskom a postupne preniknú aj nad východné územie.

Tento trend bude pokračovať aj v utorok, keď – ako uvádza iMeteo – „chladnejší vzduch zatečie nad celé naše územie“. Ochladenie bude sprevádzať tlaková níž a ďalšia vlna zrážok. V stredu a vo štvrtok sa zrážková aktivita zopakuje a ustane až v piatok.

„Numerické modely pridali na zrážkach a očakávajú, že plošne na Slovensku spadne od 20 do 50 mm, ale na severe by sa zrážkové úhrny mohli dostať až cez 100 mm,“ uzatvára iMeteo.