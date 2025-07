Búrky štartujú, studený front útočí: Bude aj o 20 stupňov menej, vyťahujte mikiny. Takéto počasie nás čaká cez víkend

Len pred pár hodinami ste sa ešte možno chladili vo vode, vyhýbali priamemu slnku a lapali po dychu v najhorúcejšom dni tohto roka. Dnes je však všetko inak. Slovensko čaká prudké ochladenie, ktoré príde rýchlo a bez zľutovania. Teploty klesnú aj o 20 stupňov, prídu búrky, vietor a vo viacerých regiónoch aj prehánky.

Počasie si dnes pre nás pripravilo prekvapenie a vy by ste na to mali byť pripravení. Na vývoj situácie upozornil portál iMeteo, ktorý zároveň zverejnil predpovede, aké by sme skôr očakávali pri nástupe septembra než uprostred leta.

Včera +37,7 °C, dnes aj o 20 °C menej

Štvrtok sa zaradil medzi najhorúcejšie dni tohto roka. V obci Mužla namerali extrémnych +37,7 °C. Dnes však Slovensko čaká prudký teplotný pád. Na väčšine územia sa ochladí približne o 10 °C, na severe a severovýchode môže byť rozdiel ešte výraznejší, až okolo 18 °C.

Na miestach, kde sa vo štvrtok popoludní teplota šplhala k +34 °C, sa dnes v rovnakom čase očakáva len okolo +15 °C. Tak výraznú zmenu pocíti telo okamžite. Ak sa dnes chystáte na výlet alebo dovolenku, nezabudnite si pribaliť teplejšie oblečenie.

Prídu búrky, dážď aj silný vietor

Spolu s ochladením dorazia podľa predpovede portálu iMeteo aj prehánky a ojedinele búrky. Tie sa môžu objaviť predovšetkým v centrálnej časti Slovenska. V niektorých oblastiach môžu priniesť aj zrážky do 30 milimetrov, výnimočne aj krúpy. Inde sa množstvo zrážok bude pohybovať len do 15 milimetrov, a v niektorých lokalitách nespadne ani kvapka.

SHMÚ pre dnešok vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá predbežne platí od 11.00 h do 21.00 h. Výstraha pred búrkami platí pre väčšinu okresov Banskobystrického kraja. Rovnako pre okresy Rožňava, Poprad a Liptovský Mikuláš.

Sucho tak bude pokračovať, keďže tento front neprinesie dostatok vlahy na jeho zmiernenie. Okrem zrážok treba rátať aj so silnejším vetrom. Fúkať bude severozápadný až severný vietor s rýchlosťou 3 až 10 metrov za sekundu, pričom v nárazoch, najmä na juhu a juhovýchode, môže dosiahnuť až 17 metrov za sekundu, čo je približne 60 kilometrov za hodinu. Počasie bude počas dňa veľmi premenlivé. K večeru sa môže oblačnosť zmenšiť a vietor mierne ustúpi, no predtým ešte potrápi viaceré oblasti.

Víkend bude znovu letný, no v nedeľu sa môžu objaviť búrky

Podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) sa v sobotu nad strednou Európou udrží oblasť vyššieho tlaku vzduchu, ktorá prinesie stabilné a prevažne slnečné počasie. Očakáva sa jasno až polooblačno, miestami dočasne aj viac oblakov, no zrážky by sa nemali objaviť.

Najnižšia nočná teplota klesne na 16 až 11 °C, v údoliach môže byť len 10 až 5 °C. Denné teploty však opäť vystúpia na letné hodnoty od +28 °C do +33 °C, na severe a v oblasti Horehronia zostanú medzi +23 °C a +28 °C. Vietor bude len slabý, ráno a dopoludnia miestami severný s rýchlosťou do 6 metrov za sekundu.

V nedeľu sa od západu začne blížiť ďalší studený front. Pred jeho príchodom k nám však ešte zosilnie prílev veľmi teplého vzduchu od juhozápadu. Počas dňa bude jasno až polojasno, popoludní sa miestami na západe môže oblačnosť zväčšiť a objavia sa ojedinelé prehánky alebo búrky.

Najnižšia nočná teplota bude medzi 13 až 7 °C, no na západe a v svahových oblastiach sa udrží medzi 19 až 13 °C. Najvyššia denná teplota vystúpi na +30 °C až +35 °C, na Orave a pod Tatrami bude o niečo chladnejšie, okolo +28 °C. Fúkať bude slabý až mierny južný vietor do 6 metrov za sekundu.