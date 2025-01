Exkluzívne: Opustený „outlet duchov“ pri Trnave už neobnovia. Majitelia s ním majú iné plány, vznikne tu nový projekt

Outlety sú špecifické tým, že predávajú tie najvyhľadávanejšie svetové značky vo výrazných zľavách, a preto sú medzi ľuďmi mimoriadne obľúbené. Jednu takúto nákupnú zónu sme mali aj na Slovensku. Bohužiaľ, len veľmi krátko.

Článok pokračuje pod videom ↓

Konkrétne išlo o One Fashion Outlet Voderady, ktorý svoju výstavbu začal ešte v roku 2012 a otvorený bol veľkolepo za účasti celebrít a viac ako 12-tisíc návštevníkov na jeseň v roku 2013. K zazmluvneným predajcom patrili značky ako Adidas, Nike, Puma, Trussardi, GANT, Envy, Levi´s, Tom Tailor, LuxuryMall, Mustang, Lee Cooper, Aftershock London, Marina Militare – Aviazione Navale, Ecco či spoločnosť Dajar.

V modernom areáli neďaleko Trnavy mali zákazníci k dispozícii približne 70 obchodov a 1 300 parkovacích miest na ploche 15-tisíc metrov štvorcových. Výška investície bola odhadovaná na 30 miliónov eur a prácu tu našlo približne 300 ľudí z Trnavy, Bratislavy či blízkeho okolia.

Kompetentní deklarovali, že ich cieľom je prilákať do outletového centra pri diaľnici D1 až 2 milióny zákazníkov ročne. V nadväznosti na to verejnosti prezentovali víziu, ktorá počítala s ďalšími fázami rozširovania One Fashion Outlet až do veľkosti porovnateľnej s rakúskym Parndorfom.

Tichý koniec a neistá budúcnosť

Faktom bolo, že už prvé mesiace poskytli prevádzkovateľom outlet centra nepríjemné zrkadlo. Mesačnú návštevnosť počítali maximálne v tisícoch a gigantické parkovisko pre tisíce vozidiel okupovali iba desiatky áut. Otvárací deň bol suverénne najúspešnejší a One Fashion sa nedarilo ho zopakovať. Prvé správy o problémoch voderadského outletu sa objavili už v roku 2016, teda len necelé tri roky po jeho veľkolepom otvorení.

V lete 2018 už firma One Fashion Outlet 1 požiadala jeden z okresných súdov v Bratislave o vyhlásenie konkurzu. Po ňom ešte nejaký čas fungoval a obchody naďalej pracovali v stanovených otváracích hodinách. Koniec prišiel v tichosti koncom októbra 2018. Ako hlavné dôvody sa spomínali neatraktívne značky, nezaujímavý sortiment, nízke zľavy a v neposlednom rade poloha. Ľuďom sa sem údajne neoplatilo merať cestu, nakoľko oveľa lepšie si vedeli nakúpiť v neďalekom Parndorfe.

Po zatvorení sa objavili problémy s hľadaním nového majiteľa, ktoré sa vyriešili až v roku 2020, keď outletové centrum kúpila spoločnosť Koruna Finance. Práve u nich sme zisťovali, aké plány s areálom majú, nakoľko je v portfóliu firmy už niekoľko rokov a ani v roku 2024 nenašiel nové využitie.

Majiteľ spoločnosti Gustáv Laca nám potvrdil, že areál je v súčasnosti zatvorený a pripravuje sa nový koncept využitia priestorov centra. „Je isté, že jeho bývalá funkcia sa neobnoví. Pripravujeme úplne iný koncept využitia potenciálu objektu,“ uviedol Laca pre interez s tým, že bližšie detaily v tejto fáze špecifikovať nechce.