Už je známy dátum otvorenia úseku R2 Kriváň – Mýtna: Rekonštruovať budú aj mosty, využijú PPP projekty

Foto: TASR - Ján Krošlák

Lucia Mužlová
TASR
Konečne otvoria dlho očakávaný úsek diaľnice.

Na Slovensku by malo dôjsť k rekonštrukcii približne 575 mostov prostredníctvom PPP projektov. Rekonštrukcia by mala trvať päť rokov a nasledovať by mala 30-ročná údržba. Výsledky ukončenej štúdie oznámil v utorok na tlačovej konferencii minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD), ktorý považuje obnovu mostov za podstatný impulz pre stav domácej ekonomiky.

„Riešenie, ktoré sme ponúkli, spája sily súkromného a verejného sektora. Ale hlavne vytvára pozitívny multiplikačný efekt na ekonomiku Slovenska, pretože priťahuje súkromné peniaze, ktoré sa investujú do verejnej infraštruktúry,“ povedal Ráž. „Hovorili sme, že optimistický scenár je niekde okolo 800, ten pesimistický bol 150 575 mostov sa ukazuje zo štúdie, že je realizovateľných,“ skonštatoval.

Materiál musí schváliť vláda

Výsledný počet zrekonštruovaných mostov bude podľa ministra závisieť ešte od súťažného dialógu. Číslo 575 by sa mohlo zmeniť ešte o približne 10 % smerom nadol či nahor. V tejto súvislosti Ráž upozornil, že zoznam konkrétnych mostov nie je ešte finálny a môže sa zmeniť vzhľadom na verejnú súťaž. Tá by mala byť medzinárodná, pričom tender by mal byť vyhlásený v európskom vestníku.

Odhadovaná ročná platba za dostupnosť je vyčíslená na 86,3 milióna eur. „Upozorňujem, že táto cena je stresovaná na maximálnu možnú mieru,“ povedal Ráž. Šéf rezortu však dúfa, že vysúťažená výsledná suma bude nižšia. Materiál rekonštrukcie mostov by mal byť teraz predložený vláde SR na schválenie.

V súčasnosti by malo byť na Slovensku 74 % mostov starších ako 40 rokov. Takzvaných zlých mostov by malo byť na našom území 49 %. Ak by nedošlo k oprave, k roku 2040 by sa v havarijnom stave ocitlo 339 mostov. Stav mostov na Slovensku je podľa slov šéfa rezortu dopravy žalostný.

Otvoria úsek R2, na ktorý sa dlho čakalo

Úsek rýchlostnej cesty R2 Kriváň – Mýtna bude sprístupnený 20. novembra, doplnil na tlačovej besede minister dopravy Jozef Ráž. Pôvodne sa plánovalo, že 9,1-kilometrová časť bude dokončená už na začiatku minulého roka.

Medzitým však výstavba zdražela z pôvodných 232 miliónov eur na približne 270 miliónov eur. Cena za jeden kilometer sa tak zvýšila z viac než 25 na takmer 30 miliónov eur.

Postup prác najviac zdržala skládka odpadu, ktorá bola desaťnásobne väčšia, než sa pôvodne odhadovalo, a zasahovala priamo do plánovanej trasy diaľnice.

