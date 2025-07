Uverili hoaxu a vzdali sa obrany Slovenska: Desaťtisíce mužov stoja pred dôležitým rozhodnutím, 2-krát už zmeniť názor nemôžu

Jedna z najväčších dezinformačných kampaní posledných rokov presvedčila desaťtisíce Slovákov, aby sa vzdali povinnosti brániť svoju krajinu. Uverili totiž falošnej správe o tom, že budú násilne povolaní do vojny na Ukrajine. Dnes sa časť z nich snaží svoje rozhodnutie zvrátiť, no zákon im to dovoľuje urobiť iba raz.

Podľa iniciatívy Hoaxy a podvody až 60 242 dospelých mužov v roku 2023 podpísalo vyhlásenie, ktorým sa vzdali brannej povinnosti. Tento krok urobili v reakcii na masívne šírený hoax o mobilizácii, ktorý medzičasom utíchol.

Na porovnanie, v roku 2021 tak urobilo len 85 mužov, v roku 2022 a 2024 necelá tisícka. Kým panika sa z dezinformačných kanálov už nešíri, dôsledky tohto rozhodnutia pretrvávajú.

Muži, ktorí si to rozmysleli, už druhú šancu nedostanú

Slovenská legislatíva umožňuje vziať takéto vyhlásenie späť. Od momentu vzatia späť opäť vzniká branná povinnosť, ak by došlo k vyhláseniu totálnej mobilizácie. Ministerstvo obrany SR poskytlo presné čísla o tom, koľko mužov si svoje rozhodnutie rozmyslelo.

V roku 2021 ich bolo 7, v roku 2022 iba 2, v roku 2023 sa rozhodlo vrátiť späť 19 mužov, v roku 2024 to bolo 22 a v roku 2025 zatiaľ 20 mužov. Spolu ide len o 70 ľudí, čo je zanedbateľné číslo v porovnaní s vyše 60-tisíc mužmi, ktorí sa povinnosti brániť Slovensko vzdali.

Zákon však zároveň stanovuje, že tento krok možno urobiť iba raz. Ak teda muž svoje vyhlásenie vezme späť, už nikdy v budúcnosti nemôže opätovne požiadať o výnimku. V prípade vojnového konfliktu tak bude musieť narukovať.

Nový obranný projekt motivuje mužov k „späťvzatiu“

Téma získala nový význam po tom, ako Ministerstvo obrany SR predstavilo projekt Národné obranné sily (NOS). Ide o dobrovoľnícky program pre civilistov, ktorí chcú v krízových situáciách pomáhať pri obrane štátu. Podľa zákona sa však do projektu nemôže zapojiť nikto, kto sa v minulosti vzdal brannej povinnosti.

Ak chce byť niekto členom NOS, musí najprv svoje vyhlásenie zrušiť. Ako pripomína stránka Hoaxy a podvody, verejne známe je aj to, že najmenej jeden poslanec Národnej rady SR v minulosti takéto vyhlásenie podal, no tento rok sa pridal k NOS. To znamená, že medzitým už svoje rozhodnutie vzal späť.

Iniciatíva ukázala, akú silu majú dezinformácie

Prípad je jasnou ukážkou toho, aký reálny dosah môžu mať hoaxy na rozhodnutia bežných ľudí. Státisíce Slovákov v dobrej viere podľahli panike, ktorú spôsobila vopred pripravená informačná operácia. Dnes mnohí z nich svoje rozhodnutie ľutujú, no v prípade skutočného konfliktu im už zákon neumožní vyhnúť sa mobilizácii.