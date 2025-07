Severná Kórea zatvára dvere Južnej, no otvára náruč Moskve: Turistom merali po pristátí teplotu, Kimova sestra v tom má jasno

Severná Kórea (KĽDR) nemá záujem o akékoľvek návrhy na zmierenie zo strany Južnej Kórey, vyhlásila v pondelok miestneho času Kim Jo-čong, vplyvná sestra severokórejského vodcu Kim Čong-una. Ide o prvú oficiálnu reakciu režimu v KĽDR na pokusy o zblíženie vzťahov, ku ktorým sa zaviazal juhokórejský prezident I Če-mjong.

TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP. „Ak si Južná Kórea myslí, že môže niekoľkými sentimentálnymi slovami zvrátiť všetky dôsledky svojich činov, potom sa viac mýliť ani nemôže,“ citovala štátna agentúra KCNA Kim Jo-čong, ktorá je podľa Reuters považovaná za hovorkyňu Kima.

Nový juhokórejský prezident sa snaží znížiť napätie

I Če-mjong, ktorý nastúpil do prezidentského úradu 4. júna po víťazstve v predčasných voľbách, prisľúbil zlepšiť napäté vzťahy Soulu s Pchjongjangom, ktoré sú na najhoršej úrovni za posledné roky. V snahe zmierniť napätie napríklad zakázal aktivistom posielať cez hranicu letáky kritické voči KĽDR.

Kimova sestra však tvrdí, že I Če-mjongov sľub o záväzku voči bezpečnostnej aliancii medzi Južnou Kóreou a USA ukazuje, že sa nijako nelíši od svojho nevraživého predchodcu Jun Sok-jola. Toho vo vlasti zbavili funkcie v dôsledku vyhlásenia stanného práva v decembri minulého roka.

Pchjongjang opätovne odmieta akýkoľvek dialóg

Kim Jo-čong podľa KCNA povedala, že kroky nového juhokórejského prezidenta sú len zvrátením zlomyseľných činností Soulu, ktoré nemali byť nikdy iniciované. „Inými slovami, nestojí to ani za našu pozornosť. Opätovne jasne deklarujeme oficiálne stanovisko, že nech už v Soule prijmú akúkoľvek politiku alebo predložia akýkoľvek návrh, nás to nezaujíma, nebudeme rokovať s Južnou Kóreou a nemáme o čom diskutovať,“ dodala Kimova sestra.

Na letisku v severokórejskom Pchjongjangu pristálo v pondelok ráno – po zhruba ôsmich hodinách letu z Moskvy – ruské osobné lietadlo. Medzi hlavnými mestami oboch krajín sa tak po desaťročiach obnovili komerčné lety, píše TASR podľa správ agentúr AP, AFP a TASS.

Prvý let absolvovalo viac než 400 cestujúcich

Lietadlo ruskej spoločnosti Nordwind Airlines z Moskvy do Pchjongjangu vzlietlo v nedeľu večer z moskovského letiska Šeremetievo s vyše 400 cestujúcimi na palube. V severokórejskej metropole pristál Boeing 777 približne po ôsmich hodinách – o 09.30 h miestneho času (02.30 h SELČ). Prvý let opačným smerom sa uskutoční v utorok. Ruské ministerstvo dopravy informovalo, že toto spojenie bude prevádzkované raz mesačne.

Jeden z juhokórejských zriadencov po pristátí odmeral cestujúcim telesnú teplotu. Ruských pasažierov tzv. inauguračného letu však v Pchjongjangu vítali aj kvetmi. Bol medzi nimi aj ruský minister životného prostredia Alexander Kozlov, uvádzajú ruské médiá.

Lety do uzavretej krajiny stoja stovky eur

AFP uvádza, že spoločnosť Nordwind Airlines, ktorá ešte pred sankciami prepravovala Rusov do rôznych dovolenkových destinácií, predávala letenky na tento let za 45 000 rubľov (484 eur). Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov navštívil začiatkom júla severokórejské plážové letovisko Wonsan Kalma a stretol sa tam so severokórejským vodcom KĽDR Kim Čong-unom.

Prisľúbil vtedy, že ruských dovolenkárov bude nabádať k návšteve tohto novootvoreného severokórejského rezortu. Zmienený rezort, ktorý dokáže poskytnúť ubytovanie takmer 20 000 turistom, je hlavnou súčasťou snáh Kim Čong-una o podporu cestovného ruchu a posilnenie chátrajúcej ekonomiky krajiny.

Letecké spojenie s Ruskom sa rozširuje

Ako píše AP, Severná Kórea pomaly uvoľňuje obmedzenia zavedené ešte počas pandémie a postupne otvára svoje hranice. Priama letecká linka medzi Ruskom a KĽDR funguje už od augusta 2023 – po uvoľnení pandemických obmedzení – medzi mestami Pchjongjang a Vladivostok.

Prevádzkuje ju severokórejská spoločnosť Air Koryo a premáva trikrát týždenne. Nové spojenie je však teraz po desaťročiach prvé medzi hlavnými mestami. Obe krajiny posilňujú v ostatných rokoch spoluprácu aj vojenské vzťahy, pričom Pchjongjang poskytol Moskve vojakov a zbrane do ozbrojeného konfliktu s Ukrajinou. Na minuloročnom samite ruského prezidenta Vladimira Putina so severokórejským vodcom Kim Čong-unom podpísali dohodu o vzájomnej obrane.