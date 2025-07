USA sťahujú z Dauhy vyjednávačov, Hamas vraj nekoná v dobrej viere. Hovoria o nedostatku ochoty dosiahnuť prímerie v Gaze

Spojené štáty sa rozhodli stiahnuť svoj vyjednávací tím z katarskej Dauhy, kde pôsobili ako sprostredkovatelia rokovaní o prímerí medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas, uviedol vo štvrtok osobitný vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a AFP.

Návrh dohody, o ktorej sa v Dauhe posledné týždne rokovalo, počítal s uzavretím 60-dňového prímeria, počas ktorého by Hamas postupne prepustil desať živých rukojemníkov a odovzdal Izraelu pozostatky 18 ďalších výmenou za Palestínčanov väznených v Izraeli. Okrem toho by sa podľa návrhu zintenzívnili dodávky humanitárnej pomoci do Pásma Gazy a obe strany by ďalej rokovali o trvalom ukončení vojny.

Hamas v stredu večer potvrdil, že sprostredkovateľom odovzdal svoju odpoveď, jej obsah však nezverejnil. Izrael v reakcii najskôr uviedol, že s odpoveďou hnutia sa dá pracovať, vo štvrtok popoludní – niekoľko hodín pred USA – však oznámil, že z Dauhy sťahuje svojich vyjednávačov.

„Rozhodli sme sa zobrať náš tím z Dauhy späť domov na konzultácie po najnovšej odpovedi Hamasu, ktorá jasne ukazuje nedostatok ochoty dosiahnuť prímerie v Gaze. Teraz zvážime alternatívne možnosti, ako dostať rukojemníkov domov,“ uviedol Witkoff na sieti X.

Steve Witkoff finally realized that Hamas is a „selfish“ organization who doesn’t operate in good faith.

That’s a start, I guess. Better late than never.

Hopefully now we can put all those stupid negotiations to rest and send these Islamist savages packing. All of them. pic.twitter.com/DFrb14WeHi

— Han Shawnity 🇺🇸 (@HanShawnity) July 24, 2025