USA označili Zelenského vyjadrenia o bezpečnostných zárukách pre Kyjev za klamstvá

Foto: SITA/AP

Klaudia Oselská
TASR
Trump vraj vyvíja na Ukrajinu tlak, pretože sa sústredí na svoj vlastný vojenský konflikt.

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio označil za nepravdivé stredajšie slová ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o podmienkach USA pre poskytnutie bezpečnostných záruk Kyjevu. Informuje o tom TASR podľa správ agentúry AFP a televízie BBC.

Zelenskyj v stredu v rozhovore pre agentúru Reuters uviedol, že Spojené štáty podmieňujú poskytnutie bezpečnostných záruk po skončení vojny na Ukrajine odovzdaním celého regiónu Donbas Rusku. USA sa podľa jeho slov v súčasnosti sústreďujú na svoj vlastný konflikt s Iránom a prezident Donald Trump preto vyvíja tlak na Ukrajinu, aby sa rýchlo ukončila jej už štvorročná vojna s Ruskom.

Foto: SITA/AP

Rubio tieto vyjadrenia označil za klamstvá

„Videl som ho to povedať a je nešťastné, že to povedal, pretože vie, že to nie je pravda,“ konštatoval šéf americkej diplomacie po piatkovom rokovaní s ostatnými ministrami zahraničných vecí skupiny G7. Uviedol tiež, že Washington je otvorený myšlienke presmerovať zbrane určené pre Ukrajinu na Blízky východ.

Vojna USA a Izraela s Iránom sa podľa Rubia skončí v nasledujúcich týždňoch a Washington dokáže dosiahnuť svoje ciele aj bez pozemných jednotiek. Napriek správam iránskych médií sa Teherán vraj dosiaľ nevyjadril k 15-bodovému americkému plánu na zastavenie útokov. Irán však podľa Rubia poslal „správy“, ktorými naznačil záujem o diplomatické riešenie konfliktu.

Vyberanie poplatkov za prechod cez Hormuzský prieliv od Iránu je podľa Rubia „nielen nelegálne, ale aj neprijateľné a nebezpečné pre svet“. „Je dôležité, aby svet mal plán, ako sa s tým porátať,“ doplnil.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Izrael potvrdil zásah zariadenia na spracovanie uránu v Iráne. Má ísť o jedinečné zariadenie

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Prepáčte, nevedeli sme, že je „neviditeľné“. Ako Srbi zostrelili americké lietadlo F-117 so stealth technológiou
Prepáčte, nevedeli sme, že je „neviditeľné“. Ako Srbi zostrelili americké lietadlo F-117 so stealth technológiou
Chaos v energopomoci pokračuje: Vláda ju ide opäť meniť. Budú platiť nové pravidlá, pozrite si prehľad
Chaos v energopomoci pokračuje: Vláda ju ide opäť meniť. Budú platiť nové pravidlá, pozrite si prehľad
Spáchal jeden z najväčších finančných podvodov v dejinách: Peniaze mu posielal „skoro každý“, nakradol 65 miliárd
Spáchal jeden z najväčších finančných podvodov v dejinách: Peniaze mu posielal „skoro každý“, nakradol 65 miliárd
Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože: Obed za 56 eur, čipsy na cestovinách prekvapili
Na nože
Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože: Obed za 56 eur, čipsy na cestovinách prekvapili
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty
Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty
Tajomný majiteľ OnlyFans nahromadil 4,7 miliardy dolárov. Ukrajinec Leonid prehral boj s rakovinou
Tajomný majiteľ OnlyFans nahromadil 4,7 miliardy dolárov. Ukrajinec Leonid prehral boj s rakovinou
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Slováci a Česi v zahraničí
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku

