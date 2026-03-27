USA označili Zelenského vyjadrenia o bezpečnostných zárukách pre Kyjev za klamstvá

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio označil za nepravdivé stredajšie slová ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o podmienkach USA pre poskytnutie bezpečnostných záruk Kyjevu. Informuje o tom TASR podľa správ agentúry AFP a televízie BBC.
Zelenskyj v stredu v rozhovore pre agentúru Reuters uviedol, že Spojené štáty podmieňujú poskytnutie bezpečnostných záruk po skončení vojny na Ukrajine odovzdaním celého regiónu Donbas Rusku. USA sa podľa jeho slov v súčasnosti sústreďujú na svoj vlastný konflikt s Iránom a prezident Donald Trump preto vyvíja tlak na Ukrajinu, aby sa rýchlo ukončila jej už štvorročná vojna s Ruskom.
Rubio tieto vyjadrenia označil za klamstvá
„Videl som ho to povedať a je nešťastné, že to povedal, pretože vie, že to nie je pravda,“ konštatoval šéf americkej diplomacie po piatkovom rokovaní s ostatnými ministrami zahraničných vecí skupiny G7. Uviedol tiež, že Washington je otvorený myšlienke presmerovať zbrane určené pre Ukrajinu na Blízky východ.
Vojna USA a Izraela s Iránom sa podľa Rubia skončí v nasledujúcich týždňoch a Washington dokáže dosiahnuť svoje ciele aj bez pozemných jednotiek. Napriek správam iránskych médií sa Teherán vraj dosiaľ nevyjadril k 15-bodovému americkému plánu na zastavenie útokov. Irán však podľa Rubia poslal „správy“, ktorými naznačil záujem o diplomatické riešenie konfliktu.
Vyberanie poplatkov za prechod cez Hormuzský prieliv od Iránu je podľa Rubia „nielen nelegálne, ale aj neprijateľné a nebezpečné pre svet“. „Je dôležité, aby svet mal plán, ako sa s tým porátať,“ doplnil.
