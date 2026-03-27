Izrael potvrdil zásah zariadenia na spracovanie uránu v Iráne. Má ísť o jedinečné zariadenie

Zuzana Veslíková
TASR
Útok na Irán
Zariadenie sa zameriava na výrobu uránového koncentrátu v práškovej forme.

Izraelská armáda v piatok potvrdila útok na zariadenie na spracovanie uránu v provincii Jazd v strednom Iráne. Iránska organizácia pre atómovú energiu (AEOI) predtým informovala, že zariadenie zasiahli americko-izraelské útoky. TASR sa odvoláva na správu agentúry AFP.

„Pred chvíľou izraelské letectvo… zasiahlo zariadenie na spracovanie uránu nachádzajúce sa v Jazde,“ uviedla armáda vo vyhlásení. Označila ho ako „jedinečné zariadenie v Iráne používané na výrobu surovín potrebných pre proces obohacovania uránu“.

Nebol zaznamenaný únik rádioaktívnych látok

Zariadenie sa zameriava na výrobu uránového koncentrátu v práškovej forme. Ide o jeden z prvotných krokov pri spracovaní uránovej rudy s cieľom získať oddelením od hlušiny čo najčistejší urán.

Iránske štátne médiá v piatok informovali aj o útoku na ťažkovodný jadrový reaktor v elektrárni pri meste Arák. Tlačová agentúra Fárs napísala, že tieto útoky si nevyžiadali žiadne obete a vďaka predchádzajúcim bezpečnostným opatreniam neexistuje nebezpečenstvo ohrozenia miestnych obyvateľov.

