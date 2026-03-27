Izrael potvrdil zásah zariadenia na spracovanie uránu v Iráne. Má ísť o jedinečné zariadenie

Izraelská armáda v piatok potvrdila útok na zariadenie na spracovanie uránu v provincii Jazd v strednom Iráne. Iránska organizácia pre atómovú energiu (AEOI) predtým informovala, že zariadenie zasiahli americko-izraelské útoky. TASR sa odvoláva na správu agentúry AFP.
„Pred chvíľou izraelské letectvo… zasiahlo zariadenie na spracovanie uránu nachádzajúce sa v Jazde,“ uviedla armáda vo vyhlásení. Označila ho ako „jedinečné zariadenie v Iráne používané na výrobu surovín potrebných pre proces obohacovania uránu“.
Nebol zaznamenaný únik rádioaktívnych látok
Zariadenie sa zameriava na výrobu uránového koncentrátu v práškovej forme. Ide o jeden z prvotných krokov pri spracovaní uránovej rudy s cieľom získať oddelením od hlušiny čo najčistejší urán.
ABŞ və İsrail İranın Erdekan şəhərində yerləşən uran konsentratı istehsal edən zavoda zərbə endirib.
Bu barədə İranın Nüvə Enerjisi Təşkilatı məlumat yayıb.
Məlumata görə, hücum nəticəsində radioaktiv sızma qeydə alınmayıb.
— APA İnformasiya Agentliyi (@APA_agentliyi) March 27, 2026
Iránske štátne médiá v piatok informovali aj o útoku na ťažkovodný jadrový reaktor v elektrárni pri meste Arák. Tlačová agentúra Fárs napísala, že tieto útoky si nevyžiadali žiadne obete a vďaka predchádzajúcim bezpečnostným opatreniam neexistuje nebezpečenstvo ohrozenia miestnych obyvateľov.
