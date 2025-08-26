Uprising spojí legendy, žánrovú hudbu a neopakovateľnú atmosféru! Festivalové leto vyvrcholí už budúci týždeň

foto: Uprising festival

PR článok
Koniec leta, ktorý musíte zažiť: Uprising prináša legendy a festivalovú kvalitu,

Festivalová sezóna vyvrcholí už budúci týždeň 29.–30. augusta na Uprising 2025, kde sa stretnú legendy s modernou scénou, reggae s drum & bassom a hardcore rap s rodinnou pohodu. Od Marcie Griffiths, ktorá sprevádzala Boba Marleyho, cez elektrizujúce DJ sety Pendulum a Rudimental, až po rapové ikony ONYX a MAD LION. Ukončenie leta bude doslova legendárne a Uprising opäť potvrdí, že posledný augustový víkend bude o zážitkoch pre uši, telo i dušu všetkých generácií.  

Legendárne vystúpenia na Main Stage

foto: Uprising festival

Hlavný stage bude hostiť skutočné legendy jamajskej hudby. Autentické reggae vibrácie prinesie Marcia Griffiths, ktorá vystupovala v kapele Boba Marleyho a bola vyhlásená za národný jamajský poklad. Ďalšou legendou, ktorá vystúpi na Uprisingu, je Don Carlos. Obaja prinesú reggae v tej najčistejšej podobe. Zo susedného ostrova Kuby prídu fenomenálni hudobníci zo skupiny Sons of Buena Vista, ktorí sú priamymi nasledovníkmi Buena Vista Social Club. Tvrdšie rytmy prinesú Pendulum a britská drum & bass senzácia Rudimental.

Hip-hopové legendy priamo z New Yorku

foto: Uprising festival

Arena Stage ovládne legendárny newyorský gangsta rap, ktorý odpália ONYX, Chali 2na z Jurassic 5 a “UK’s hottest rapper” SONGER. Pre fanúšikov drum & bassu zas zahrá Venjent, ktorý sa na tomto stagei predstaví so živou kapelou. Oba festivalové dni otvoria Arena Stage stand-up komici zo Silných rečí, ktorí sa postarajú o poriadnu dávku humoru.

Good Point Stage: drum & bass, DJs a domáca scéna

foto: Uprising festival

Na Good Point Stage sa predstavia stálice elektronickej scény: Ed Solo, DJ Hybrid, Gray, Neffa-T, Kaya Fyah, a domáci producenti L Plus a Yanko Kral, ktorí rozpália parket. Energia nebude chýbať ani v Absolut zóne, kde vystúpia: Tera Kòrá, DJ Soall a Jerrih. Line-up doplnia aj slovenskí DJs RudeBoys Radio, Akira, Young Aesthete a DJ Fancy, ktorí prinesú klubovú atmosféru a tanečnú jazdu po celý festival. 

Beyond the Stage: relax, joga a rodinné aktivity

foto: Uprising festival

Uprising nie je len hudba, ale prináša aj pohodu a regeneráciu. Healing Area by Yoga House premení festival na oázu pokoja pri vode, kde sa bude meditovať, cvičiť joga a čerpať nová energia. Pre najmenších je pripravená detská zóna s tvorivými dielňami, pohybovými aktivitami a obľúbenou skupinou Paci Pac. Tento rok nebude chýbať ani romantický rozmer – Uprising kaplnka, ktorá ponúkne zaľúbeným párom možnosť symbolicky obnoviť svoje sľuby počas jedinečných „svadobných“ obradov priamo pri jazere.

Exotické zvieratá ako súčasť festivalovej osvety

Uprising 2025 prináša popri hudbe aj zaujímavý edukačný rozmer. V spolupráci s Monsterfish Asylum – špeciálnym azylom pre exotické živočíchy, ktoré našli nový domov po tom, čo ich pôvodní majitelia nezvládli starostlivosť, sa návštevníkom naskytne jedinečná príležitosť vidieť tieto tvory zblízka. Výstava priblíži fascinujúci   svet zvierat, od korytnačky sulcata, cez veľhada dúhového či argentínskeho tegu až po tarantuly a pythona mriežkovaného. Okrem samotného kontaktu so zvieratami bude výstava klásť dôraz aj na osvetu a zodpovedný prístup k ich chovu, čím festival pridáva ďalší rozmer k svojmu posolstvu otvorenosti a rešpektu.

Celý program nájdete už aj na https://www.uprising.sk/table-program/ a už budúci týždeň predstaví festival aj nový originálny merch a finálne novinky.   

PR článok festivalu Uprising

