Úprimné priznanie Zuzany Mauréry o účinkovaní v Let’s Dance. Myslela si, že nevypadne tak skoro, teraz nevie, ako ďalej

Jej boj o titul kráľovnej tanečného parketu v Let’s Dance sa skončil predčasne, aspoň podľa herečkiných slov. Osudné bolo pre ňu piate kolo, v ktorom vypadla a hoci je vďačná za to, že mohla byť súčasťou tanečného ošiaľu, neskrýva pocity ľútosti. Súťaž totiž mala veľmi rada, bola súčasťou jej života. Dokonca má po vypadnutí teraz jeden menší problém, ktorému čelí.

Obľúbená slovenská herečka Zuzana Mauréry predvádzala tanečné výkony spolu so svojím partnerom Matejom Chrenom. Očividne boli zohratá dvojka, ktorá si sadla aj po ľudskej stránke. Diváci však rozhodli, že by nemali ďalej pokračovať v tanečnej šou. A tak sa museli vrátiť späť do svojho každodenného života. Ako sa herečka priznala v rozhovore pre Rádio Melody, Let’s Dance predstavovala pre ňu radosť. Skôr sa z tých tréningov a vystúpení tešila, než aby to považovala za nejakú veľkú drinu.

Bola to jej chýbajúca časť

Samozrejme, že musela vynaložiť určité úsilie, no ako sama povedala, nešlo o nejaký vojenský dril. „Trénovali sme najprv trikrát do týždňa a nie viac ako dve hodiny. Nevydržala som viac, to sa nedá ani mentálne zvládnuť. Narazila som na to, že už tú pohybovú pamäť nemám takú, akú som mala, takže som dosť bojovala,“ priznala herečka a poznamenala, že Matej vraj mal pri nej trpezlivosť, hoci ona čakala, že nastane pravý opak. Približne týždeň pred prvým kolom už dvojica trénovala každý deň, no ani to jej nezobralo z toho všetkého radosť.

Podľa Zuzaniných slov jej pohyb vždy od detstva prinášal psychickú rovnováhu. Tanec a účinkovanie v Let’s Dance považovala za „svoju chýbajúcu časť, ktorej sa chcela dotknúť a nejakým spôsobom s ňou pracovať a začleniť ju do svojho života.“ O to viac ju mrzí fakt, že sa v šou neudržala dlhšie. „Som veľmi rada, že som do toho zabŕdala, no myslela som si trošku, že ešte dlhšie budem do toho zabŕdať… To ma trošku mrzí, aj Mateja, ale takto to vyšlo. Som vďačná aj za to, čo bolo,“ uviedla herečka.

