Úprimné priznanie Gabiky Marcinkovej o účinkovaní vo Vine, ktoré mnohých prekvapí: Skončilo to inak, než si myslela

Hneď po odvysielaní prvého dielu dramaticko-kriminálneho seriálu televízie Markíza bolo jasné, že divákov mimoriadne zaujal. Ohlasy na tento projekt sú neuveriteľné, ľudia nešetria komplimentmi na Vinu a jej tvorcov, ktorí za seriálom stoja, ale aj na skvelé výkony samotných hercov. Zaujímavá, miestami ponurá atmosféra popretkávaná napínavými okamihmi všetkých nadchla, vrátane talentovanej herečky, ktorá bola nadšená už vtedy, keď sa dozvedela, čo sa chystá.

Slovenská herečka Gabika Marcinková sa zaujíma o to, ako Vinu vnímajú diváci. Číta recenzie a ohlasy divákov, ktoré sú viac než pozitívne, pričom v rozhovore v relácii Na káve s priznala, že to bol aj pre ňu a iných hercov jedinečný projekt. „Keď sme to čítali, tak sme mali pocit, že sa ide robiť niečo výnimočné,“ uviedla umelkyňa a pokračovala, že ich bavilo sledovať originál. Seriál je totiž adaptáciou britského fenoménu Broadchurch.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Televízia Markíza (@tvmarkizaofficial)

Myslela si, že to bude mätúce

Herečka bola zvedavá a chcela vedieť, či to na divákov zafungovalo tak, ako na ňu, preto si nenechala ujsť ich hodnotenia na seriál. „Som veľmi vďačná za to, že tie reakcie sú také, v aké sme dúfali a tak trošku čakali, a že sme nesklamali samých seba. Bola to veľmi príjemná práca, už od začiatku to vyzeralo veľmi nádejne, a som rada, že to zafungovalo tak, ako zafungovalo,“ pochvaľovala si Gabika, ktorá sa zúčastnila kastingu na rolu mamy Barbory.

Nakoniec však túto hereckú úlohu získala Nela Pocisková, čo ju príliš nemrzelo, keďže nakoniec skončila ako vyšetrovateľka. Spočiatku však mala pochybnosti ohľadom jednej veci. Bála sa, ako to zoberú televízni diváci.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Televízia Markíza (@tvmarkizaofficial)

„Vyšetrovateľka bola mojím snom, ale vyšetrovateľ bol aj Tomáš Maštalír. A keďže sme boli akoby hlavný pár v Pánovi profesorovi, mala som pocit, že by to mohlo byť pre divákov mätúce. Preto bolo logické, že rola vyšetrovateľky pre mňa neprichádza do úvahy,“ priznala herečka. Zároveň bola presvedčená, že aj typologicky, podľa vzhľadu herečky Olivie Colmanovej, ktorá hrala v seriáli Broadchurch, by sa na túto úlohu hodila iná herečka.

Preto túžila po roli matky, no keď počula, že bola Nela výborná, bolo to jasné. „Potom sa stala šťastná okolnosť, že ma zavolali aj na ten kasting a už do týždňa sme mali správy, že to ide Markíza risknúť, že pár z Pána profesora bude párom aj v tomto seriáli,“ poznamenala Gabika o absolvovaní konkurzu na vyšetrovateľku. Nakoniec však s Tomášom vo Vine vyzerajú úplne inak, takže spájanie s Pánom profesorom nehrozí.

Stvárnila vytúženú postavu