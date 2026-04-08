Upozornila na problém, dostala výpoveď: Ekonómka sa vrátila do práce po 7 rokoch, uspela v boji so systémom

Foto: Facebook (Nadácia Zastavme korupciu),TASR (Diana Semanová)

Nina Malovcová
SITA
Príbeh Koránovej má šťastný koniec.

Príbeh prvej oznamovateľky nezákonností má šťastný koniec. Mária Koránová sa vracia naspäť do práce. Informovala o tom Nadácia Zastavme korupciu. Ako pripomenula, Koránová pracovala v štátnej Záchrannej službe Košice na poste hlavnej ekonómky.

V roku 2019 však bola nútená odísť, pretože upozornila na podozrivé praktiky. V marci v roku 2019 sa začalo na základe jej trestného oznámenia trestné stíhanie za zločin porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Namiesto riešenia problému sa však vedenie záchranky radšej vysporiadalo s oznamovateľkou, ktorá sa odvtedy súdila o svoje miesto, a tiež za očistenie svojho mena.

Po rokoch sa vracia späť

Súdy jej dali za pravdu a napokon sa s ňou dohodlo aj súčasné vedenie záchranky. Výsledkom tak je, že Koránová sa od 1. apríla vrátila naspäť do svojej práce. „Môj príbeh oznamovateľky sa začal vo februári 2019, keď som podala trestné oznámenie a začalo sa trestné stíhanie v štátnej košickej záchranke. Následne mi v máji 2019 zrušili pracovné miesto hlavného ekonóma pre nadbytočnosť a bola som doslovne vyhodená na ulicu pred budovu záchranky. Dnes, po siedmich rokoch, som sa vrátila tam, odkiaľ ma vyhnali,” uviedla Koránová.

Ilustračná foto: TASR (Radovan Stoklasa)

Nadácia spresnila, že medzitým do prípadu zasiahol Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO). „Ten pozastavil výpoveď Koránovej a v jej spore o neplatnosť výpovede pred súdom vysvetľoval, prečo je potrebné na ňu nahliadať ako na oznamovateľku a akú ochranu jej zákon priznáva. Súdy dvakrát rozhodli o neplatnosti výpovede, no zamestnávateľ ju namiesto prijatia späť do práce zaradil na prekážky v práci a podal dovolanie na Najvyšší súd SR,“ priblížila nadácia.

Zmena nastala až po zásahu ministra

Úrad na situáciu následne upozornil ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), na čo vedenie záchranky zmenilo postoj a začalo s Koránovou rokovať o jej ďalšom pracovnom zaradení. Predsedníčka ÚOO Zuzana Dlugošová vníma ako pozitívne, že vedenie začalo napokon konať. Čo však podľa nej už nie je prijateľné, je, že k rešpektovaniu súdnych rozhodnutí došlo až po zásahu úradu a ministra.

„Prípad pani Koránovej je v každom prípade dôkazom, že ľudské odhodlanie v kombinácii s funkčným systémom ochrany oznamovateľov môže viesť k pozitívnym výsledkom. Jej vytrvalosť a odhodlanie chrániť verejný záujem na úkor vlastného komfortu si zaslúžia uznanie,“ doplnila Dlugošová.

Príbeh Márie Koránovej je tak podľa Zastavme korupciu víťazstvom nielen pre ňu a pre čestných ľudí, ale aj pre celú krajinu. Podľa Xénie Makarovej z nadácie to potvrdzuje, že spravodlivosť a férovosť vďaka demokratickým zákonom a úradom zvíťazili nad nezákonnosťou. „Na nás ostatných zostáva oznamovateľov verejne podporiť a oceniť, pretože často obetujú svoj profesionálny aj súkromný život, aby ochránili záujmy a peniaze nás všetkých,” uzavrela Makarová.

Uvarenie zaživa bolo šialenou smrťou: Muža ponorili do vriaceho kotla, jačal od bolesti. Ľuďom okolo sa robilo zle
Uvarenie zaživa bolo šialenou smrťou: Muža ponorili do vriaceho kotla, jačal od bolesti. Ľuďom okolo sa robilo zle
Učiteľ hypnotizoval študentov, traja z nich zomreli: Z bizarného prípadu budete mať zimomriavky
Učiteľ hypnotizoval študentov, traja z nich zomreli: Z bizarného prípadu budete mať zimomriavky
Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
Slováci a Česi v zahraničí
Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Umelá inteligencia
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista
Tyrkysová voda a piesočnaté pláže. Navštívili sme slovenské jazero, prirovnávajú ho k chorvátskym Plitviciam
Tip na výlet
Tyrkysová voda a piesočnaté pláže. Navštívili sme slovenské jazero, prirovnávajú ho k chorvátskym Plitviciam
Vypálil do neho 4 strely, jedna trafila črevá. Atentát na pápeža Jána Pavla II. zasiahol celý svet
Vypálil do neho 4 strely, jedna trafila črevá. Atentát na pápeža Jána Pavla II. zasiahol celý svet
Veľkonočný nákup môže byť lacnejší: Porovnali sme ceny v obchodoch, tento tip nám ušetril viac než 10 eur
Veľkonočný nákup môže byť lacnejší: Porovnali sme ceny v obchodoch, tento tip nám ušetril viac než 10 eur
Boli sme v poslednej reštaurácii z Na nože: Odchádzali sme po 31 minútach, Novákovo jedlo za 16,90 očarilo
Na nože
Boli sme v poslednej reštaurácii z Na nože: Odchádzali sme po 31 minútach, Novákovo jedlo za 16,90 očarilo

