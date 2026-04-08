Z KDH odchádza Jozef Hajko, strana sa vraj uberá inou cestou. Vzdá sa svojho mandátu

Foto: TASR – Maroš Herc

Lucia Mužlová
Z KDH odchádza, lebo sa strana uberá iným smerom.

Poslanec Národnej rady (NR) SR Jozef Hajko (KDH) sa vzdáva k 15. aprílu poslaneckého mandátu. Odôvodňoval to tým, že kresťanskí demokrati sa uberajú inou cestou a nepodarilo sa mu presadiť jeho priority. Zároveň informoval, že členom hnutia naďalej zostáva. Vyplýva to z jeho vyjadrenia na stredajšej tlačovej konferencii.

„Nepodarilo sa presadiť, čo som si predstavoval. KDH sa uberá inou cestou. Pracovať mimo klubu KDH v Národnej rade pre mňa nedáva zmysel. Môj konzervatívny názor je, že poslanec by mal pôsobiť za stranu, za ktorú bol zvolený. Neuvažoval som o vstupu do inej strany či klubu, a neuvažoval som zostať nezaradeným poslancom, potulovať sa po parlamente a brať poslanecký plat.“

Správu aktualizujeme.

