Unikli zábery z nakrúcania seriálu Harry Potter: Nový Dumbledore si nasadil dlhú bradu, ľudia majú jasný názor

Foto: MovieStillsDB

Zuzana Veslíková
Harry Potter
Ako sa aj dalo očakávať, viacerí ho porovnávajú s jeho filmovými predchodcami.

Seriálový Harry Potter z dielne HBO začína nadobúdať reálne kontúry. Už sme spoznali obsadenie mnohých obľúbených rolí a teraz unikli aj zábery z nakrúcania. Neukázali nikoho iného, než obľúbenú postavu Albusa Dumbledora, a to po prvýkrát vôbec. 

Do úlohy riaditeľa Rokfortskej strednej školy čarodejníckej tvorcovia obsadili 79-ročného herca Johna Lithgowa, ktorého môžete poznať zo snímok ako Konkláve, Interstellar, no objavil sa aj v seriáloch Koruna či Dexter.

Viac z témy Harry Potter:
1.
Z lorda Voldemorta žena: Harryho Pottera v seriálovej verzii môže čakať veľká zmena, fanúšikovia sú pobúrení
2.
Detail, ktorý si všimol len máloktorý fanúšik Harryho Pottera: Pobaví vás, keď zistíte, čo teta Petunia vlastne varí
3.
Slávne miesto z Harryho Pottera je turistickým peklom: Ľudia tu vypúšťajú výkaly, k miestnym sa správajú agresívne
Zobraziť všetky články (134)

Ako informoval portál Mail Online, v stredu absolvoval prvý deň nakrúcania so všetkým, čo k jeho postave patrí. Mal dlhé vlasy, bradu aj fúzy, nasadil si okuliare a obliekol si čarodejnícky plášť.

Prísnym fanúšikom sa pozdáva

Zábery ako tieto sú vzácne, keďže natáčanie má zostať pre verejnosť zahalené rúškom tajomstva. Asi vás neprekvapí, že sa na internete rýchlo rozšírili a mnohí fanúšikovia sveta Harryho Pottera sú nadšení.

„Som bez slov. John Lithgow je ako Dumbledore dokonalý,“ stojí v jednej z mnohých pozitívnych reakcií, ktoré sa objavili na sociálnej sieti X.

No ako sa dalo očakávať, nechýbajú porovnania s filmami, kde Dumbledora stvárnili Richard Harris, v prvých dvoch častiach, a následne ho vystriedal Michael Gambon„Nie je to síce Richard Harris, ale vyzerá lepšie, než som očakával,“ zhodnotil iný komentujúci.

Keďže nakrúcanie prebiehalo na pláži, viacerí zostali zmätení z toho, o akú scénu pôjde, keďže si nepamätajú, že by v knihe nejaká taká bola. Nechajme sa teda prekvapiť.

Prvá séria seriálu Harry Potter by mala uzrieť svetlo sveta v roku 2027. Keďže ide o projekt, ktorý je behom na dlhú trať, John Lithgow o stvárnení Dubmledora hovorí ako o „poslednej kapitole svojho života“. Preto priznal, že rozhodnutie vziať ju nebolo jednoduché. No dodal, že je z toho nadšený.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Slovenský film totálne ovládol naše kiná, tržby presiahli 600-tisíc: Nepozerá sa naň ľahko, má vysoké…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Slováci pri jednej reštaurácii s Novákom nesúhlasia: Zoradili sme podniky z Na nože podľa hodnotení ľudí, tento prekvapilSlováci pri jednej reštaurácii s Novákom nesúhlasia: Zoradili sme podniky z Na nože podľa hodnotení ľudí, tento prekvapil
Bude jedinou ženou popravenou za 200 rokov: Svoju obeť mučila stovkami rezov, kus lebky si vzala ako suvenírBude jedinou ženou popravenou za 200 rokov: Svoju obeť mučila stovkami rezov, kus lebky si vzala ako suvenír
Mário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátoryMário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory
Socialistický klenot na východe zíva prázdnotou. Ešte počas 90. rokov praskal vo švíkoch, dnes márne čaká na reštartSocialistický klenot na východe zíva prázdnotou. Ešte počas 90. rokov praskal vo švíkoch, dnes márne čaká na reštart
Prezývajú ho agent Bureš, vlastní stámiliónovú spoločnosť. Kto je Andrej Babiš, víťaz českých volieb?Prezývajú ho agent Bureš, vlastní stámiliónovú spoločnosť. Kto je Andrej Babiš, víťaz českých volieb?
Ľudia habali plné košíky lacného tovaru: Boli sme v novom ruskom reťazci Mere, ktorý otvoril na Slovensku. Vyzerá ako skladĽudia habali plné košíky lacného tovaru: Boli sme v novom ruskom reťazci Mere, ktorý otvoril na Slovensku. Vyzerá ako sklad
Včelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrýVčelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrý
Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000
19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou
Je najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziámJe najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziám
Vatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečoVatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečo
Báli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórieBáli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac