Unikli zábery z nakrúcania seriálu Harry Potter: Nový Dumbledore si nasadil dlhú bradu, ľudia majú jasný názor

Seriálový Harry Potter z dielne HBO začína nadobúdať reálne kontúry. Už sme spoznali obsadenie mnohých obľúbených rolí a teraz unikli aj zábery z nakrúcania. Neukázali nikoho iného, než obľúbenú postavu Albusa Dumbledora, a to po prvýkrát vôbec.
Do úlohy riaditeľa Rokfortskej strednej školy čarodejníckej tvorcovia obsadili 79-ročného herca Johna Lithgowa, ktorého môžete poznať zo snímok ako Konkláve, Interstellar, no objavil sa aj v seriáloch Koruna či Dexter.
Ako informoval portál Mail Online, v stredu absolvoval prvý deň nakrúcania so všetkým, čo k jeho postave patrí. Mal dlhé vlasy, bradu aj fúzy, nasadil si okuliare a obliekol si čarodejnícky plášť.
I’m speechless. John Lithgow as Dumbledore is already perfect. pic.twitter.com/aAl5LawR6g
Prísnym fanúšikom sa pozdáva
Zábery ako tieto sú vzácne, keďže natáčanie má zostať pre verejnosť zahalené rúškom tajomstva. Asi vás neprekvapí, že sa na internete rýchlo rozšírili a mnohí fanúšikovia sveta Harryho Pottera sú nadšení.
„Som bez slov. John Lithgow je ako Dumbledore dokonalý,“ stojí v jednej z mnohých pozitívnych reakcií, ktoré sa objavili na sociálnej sieti X.
No ako sa dalo očakávať, nechýbajú porovnania s filmami, kde Dumbledora stvárnili Richard Harris, v prvých dvoch častiach, a následne ho vystriedal Michael Gambon. „Nie je to síce Richard Harris, ale vyzerá lepšie, než som očakával,“ zhodnotil iný komentujúci.
Keďže nakrúcanie prebiehalo na pláži, viacerí zostali zmätení z toho, o akú scénu pôjde, keďže si nepamätajú, že by v knihe nejaká taká bola. Nechajme sa teda prekvapiť.
Prvá séria seriálu Harry Potter by mala uzrieť svetlo sveta v roku 2027. Keďže ide o projekt, ktorý je behom na dlhú trať, John Lithgow o stvárnení Dubmledora hovorí ako o „poslednej kapitole svojho života“. Preto priznal, že rozhodnutie vziať ju nebolo jednoduché. No dodal, že je z toho nadšený.
