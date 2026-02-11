Unikla kľúčová informácia: V tento deň má Zelenskyj oznámiť plán vypísania prezidentských volieb

Foto: SITA/AP

Lucia Mužlová
TASR
Vojna na Ukrajine
Ukrajinský prezident by mal oznámiť veľkú vec.

Spojené štáty dali Ukrajine a Rusku čas na ukončenie takmer štvorročnej vojny do júna tohto roka a delegácie oboch krajín zároveň pozvali na nové kolo mierových rokovaní na budúci týždeň v USA. Vo vyhlásení zverejnenom v sobotu to oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Dnes sa objavila informácia, že Zelenskyj 24. februára oznámi plán vypísania prezidentských volieb na Ukrajine a referenda o mierovej dohode. Informoval o tom denník Financial Times.

Útoky neutíchajú

Pri ruskom útoku na mesto Bohoduchiv na východe Ukrajiny zahynuli štyria ľudia vrátane troch malých detí. Oznámil to v noci na stredu predstaviteľ Charkovskej oblasti, informuje TASR podľa agentúr Reuters a AFP.

Predseda oblastnej vojenskej správy Oleh Synjehubov na platforme Telegram uviedol, že v jednom z domov v meste zomreli dvaja chlapci vo veku jedného roka a dvojročné dievča, pričom zraneniam podľahol 34-ročný muž, otec detí.

Žena, ktorú identifikovali ako matku detí, je v ôsmom mesiaci tehotenstva a utrpela pri útoku „poranenie mozgu, akustickú barotraumu a popáleniny“, uviedli prokurátori. Dom, ktorý bol útokom zasiahnutý, zostal takmer úplne zničený a začal horieť, kým rodina uviazla pod troskami, píše agentúra AFP.

Charkovská oblasť pod paľbou

Oblastná prokuratúra uviedla, že začala predbežné vyšetrovanie „spáchania vojnového zločinu, ktorý mal za následok smrť civilistov“. Zranenia utrpela aj žena vo veku 74 rokov.

Správy o incidente nebolo možné nezávisle overiť, konštatoval Reuters. AFP podotkla, že ruské sily v poslednom čase zintenzívnili útoky v Charkovskej oblasti, zamerané na dopravnú a energetickú infraštruktúru.

Ruské úrady medzitým uviedli, že protivzdušná obrana odrazila ukrajinský dronový útok na energetickú infraštruktúru a ďalšie ciele v meste Volžskij vo Volgogradskej oblasti v južnom Rusku.

Oblastný gubernátor Andrej Bočarov na Telegrame napísal, že útok bol „masívny“. Zranenia si podľa neho nevyžiadal, spôsobil však škody na jednom byte, pričom úlomky dronu dopadli neďaleko materskej školy a v závode v neďalekom Volgograde vypukol požiar.

