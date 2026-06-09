Unikal na otcovom Mercedese: Mladík testoval trpezlivosť polície, zadržala ho. Prišiel o vodičák

Hliadka pezinských policajtov zadržala vodičský preukaz 19-ročnému mužovi, ktorý nereagoval na jej výzvy na zastavenie a unikal na otcovom aute. Policajti chceli mladíka zastaviť pôvodne pre rýchlu jazdu a prejdenie do protismeru. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Na opakované výzvy policajtov vodič nereagoval, unikal v protismernej časti vozovky, pričom nerešpektoval červený signál v križovatke ulíc Pezinská – Vajnorská a nebezpečnou jazdou ohrozoval nielen seba, ale aj iných účastníkov cestnej premávky. Hliadka pri prenasledovaní vozidla, ktoré unikalo vo vysokej rýchlosti, stratila auto z dohľadu,“ uviedla polícia.
Preverením údajov o vozidle sa však policajtom podarilo vystopovať majiteľa auta. Vozidlo spozorovali zaparkované pred jedným z rodinných domov v Pezinskom okrese. „Pri následnej komunikácii s majiteľom bolo zistené, že vozidlo dal do užívania svojmu synovi. Ten sa na miesto následne dostavil a k jazde a unikaniu pred policajnou hliadkou sa priznal. Policajti 19-ročného muža podrobili vykonaniu dychovej skúšky, tá sa skončila s negatívnym výsledkom. K zraneniu osôb v tejto súvislosti nedošlo,“ poukázala polícia. Ďalšie okolnosti incidentu vyšetruje.
Ďalší mladík vodičák pre istotu ani nemal
Osobné auto bez evidenčného čísla, ktoré v pondelok (8. 6.) podvečer havarovalo v obci Bôrka v okrese Rožňava, šoféroval 20-ročný mladík bez vodičského oprávnenia. V obci zišiel z cesty a narazil do koryta potoka, pri nehode sa zranilo päť ľudí vrátane troch detí. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.
Mladík bez vodičského preukazu spolu s ďalšími štyrmi pasažiermi smerovali krátko po 18.00 h po ceste v smere od Zádielskej chaty do obce Bôrka. „Po tom, ako v obci odbočil na účelovú komunikáciu, pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky, s autom zišiel z cesty na trávnatý porast a potom narazil do koryta miestneho potoka,“ priblížila Ivanová.
Pri udalosti sa zranili všetci účastníci nehody, jednu z osôb transportovali do nemocnice leteckí záchranári. Zvyšní zranení vrátane troch detí vo veku 11, 15 a 16 rokov boli z miesta nehody prevezení do nemocnice v Rožňave. „Podľa predbežnej lekárskej správy utrpela posádka vozidla iba ľahké zranenia s predpokladanou dobou liečenia do siedmich dní,“ uviedla policajná hovorkyňa. Ako dodala, prítomnosť alkoholu u vodiča zistená nebola a všetky ďalšie okolnosti vzniku dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania.
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