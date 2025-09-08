Uniformy pre vojakov od Gucciho? Kaliňákov rezort plánuje tender za 88 miliónov, na jedného vychádza viac ako 4 300 eur

Ministerstvo obrany (MO) SR plánuje v nasledujúcich štyroch rokoch vynaložiť na krajčírske služby zhruba 88 miliónov eur. Vyplýva to z materiálov Úradu pre verejné obstarávanie, podľa ktorých pôjde o šitie výstrojných súčiastok určených pre potreby útvarov a zariadení ministerstva a jeho rozpočtových a príspevkových organizácií.
V rámci zriadeného dynamického nákupného systému sa budú zadávať zákazky na šitie jednotlivých častí výstroja vojaka, vrátane poľných, služobných a reprezentačných uniforiem, blúz, nohavíc, tričiek, búnd, čiapok, klobúkov a ďalších súčiastok výstroje. Súčasťou zákaziek bude aj doplnkový materiál pre Ozbrojené sily SR, Vojenskú políciu a ostatné zložky ministerstva obrany.
Odhadovaná hodnota a dĺžka trvania kontraktu
Materiál zároveň spresňuje, že odhadovaná hodnota zákaziek je 88 141 969 eur bez DPH a ich dĺžka trvania kontraktu je 48 mesiacov. Uchádzači môžu predkladať žiadosti do 9. októbra. Ministerstvo obrany následne tender vyhodnotí. Ako rezort uvádza v predloženom materiáli, ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať na základe najnižšej ponúknutej ceny.
Nákupy ministra Roberta Kaliňáka (Smer-SD) na sociálnej sieti kritizovala poslankyňa Martina Bajo Holečková (SaS). „Nikto nerozporuje to, že vojaci potrebujú nové uniformy. Ale za 110 miliónov? Veď to v priemere vychádza na jedného člena Ozbrojených síl SR vrátane civilných zamestnancov nové oblečenie za 4 320 eur. To budú kde nakupovať? U Gucciho?“ vyhlásila poslankyňa. Zákazka má podľa jej slov viaceré zaujímavosti.
Otázniky pri zapojení menších podnikov
Upozornila, že ministerstvo v materiáli uvádza, že nerozdelilo zákazku na menšie časti, lebo dodávateľmi môžu byť aj malé a stredné podniky. „Na inom mieste sa zas píše, že ministerstvo obrany nebude poskytovať žiadne preddavky, ale bude platiť faktúry do 30 dní od doručenia. A ja sa teda pýtam, ako sa môže malý alebo stredný podnik zapojiť do súťaže za 110 miliónov? Kde zoberie peniaze na materiál? Kde na to zoberie ľudí? Kde na to zoberie vybavenie?“ napísala Bajo Holečková.
Dodala, že má podozrenie, že minister to mohol urobiť tak preto, aby zákazku vyhrala malá firma napojená na politikov Smeru, ktorá na celú zákazku využije subdodávateľov. Ako upozornila, podobne postupoval aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) pri nákupe hasičských áut, ktoré má dodávať schránková firma. „Všetci vidíme, ako to skončilo. Namiesto 80 áut prišlo jedno a aj to je podľa hasičov v katastrofálnom stave,“ uzavrela poslankyňa.
Nahlásiť chybu v článku