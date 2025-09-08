Uniformy pre vojakov od Gucciho? Kaliňákov rezort plánuje tender za 88 miliónov, na jedného vychádza viac ako 4 300 eur

Foto: SITA/Milan Illík

Nina Malovcová
SITA
Ministerstvo plánuje veľké výdavky na uniformy.

Ministerstvo obrany (MO) SR plánuje v nasledujúcich štyroch rokoch vynaložiť na krajčírske služby zhruba 88 miliónov eur. Vyplýva to z materiálov Úradu pre verejné obstarávanie, podľa ktorých pôjde o šitie výstrojných súčiastok určených pre potreby útvarov a zariadení ministerstva a jeho rozpočtových a príspevkových organizácií.

V rámci zriadeného dynamického nákupného systému sa budú zadávať zákazky na šitie jednotlivých častí výstroja vojaka, vrátane poľných, služobných a reprezentačných uniforiem, blúz, nohavíc, tričiek, búnd, čiapok, klobúkov a ďalších súčiastok výstroje. Súčasťou zákaziek bude aj doplnkový materiál pre Ozbrojené sily SR, Vojenskú políciu a ostatné zložky ministerstva obrany.

Odhadovaná hodnota a dĺžka trvania kontraktu

Materiál zároveň spresňuje, že odhadovaná hodnota zákaziek je 88 141 969 eur bez DPH a ich dĺžka trvania kontraktu je 48 mesiacov. Uchádzači môžu predkladať žiadosti do 9. októbra. Ministerstvo obrany následne tender vyhodnotí. Ako rezort uvádza v predloženom materiáli, ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať na základe najnižšej ponúknutej ceny.

Nákupy ministra Roberta Kaliňáka (Smer-SD) na sociálnej sieti kritizovala poslankyňa Martina Bajo Holečková (SaS). „Nikto nerozporuje to, že vojaci potrebujú nové uniformy. Ale za 110 miliónov? Veď to v priemere vychádza na jedného člena Ozbrojených síl SR vrátane civilných zamestnancov nové oblečenie za 4 320 eur. To budú kde nakupovať? U Gucciho?“ vyhlásila poslankyňa. Zákazka má podľa jej slov viaceré zaujímavosti.

Otázniky pri zapojení menších podnikov

Upozornila, že ministerstvo v materiáli uvádza, že nerozdelilo zákazku na menšie časti, lebo dodávateľmi môžu byť aj malé a stredné podniky. „Na inom mieste sa zas píše, že ministerstvo obrany nebude poskytovať žiadne preddavky, ale bude platiť faktúry do 30 dní od doručenia. A ja sa teda pýtam, ako sa môže malý alebo stredný podnik zapojiť do súťaže za 110 miliónov? Kde zoberie peniaze na materiál? Kde na to zoberie ľudí? Kde na to zoberie vybavenie?“ napísala Bajo Holečková.

Foto: SITA/Milan Illík

Dodala, že má podozrenie, že minister to mohol urobiť tak preto, aby zákazku vyhrala malá firma napojená na politikov Smeru, ktorá na celú zákazku využije subdodávateľov. Ako upozornila, podobne postupoval aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) pri nákupe hasičských áut, ktoré má dodávať schránková firma. „Všetci vidíme, ako to skončilo. Namiesto 80 áut prišlo jedno a aj to je podľa hasičov v katastrofálnom stave,“ uzavrela poslankyňa.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Pellegriniho pôžička od sestry má dohru: 300-tisíc eur priznal neskoro, Hlas dostal od volebnej komisie…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Lucie o vodcovi kutnohorskej sekty: Chcel, aby sme ho mali za Boha, no hrával Playstation a jazdil na rýchlych autáchLucie o vodcovi kutnohorskej sekty: Chcel, aby sme ho mali za Boha, no hrával Playstation a jazdil na rýchlych autách
Jedli sme v najlepšej reštaurácii z Na nože. Jana pracuje v Nórsku, kde sa dá za leto zarobiť aj 10-tisíc eurJedli sme v najlepšej reštaurácii z Na nože. Jana pracuje v Nórsku, kde sa dá za leto zarobiť aj 10-tisíc eur
Navštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšeraNavštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšera
Najzvrhlejší muž v dejinách markíz de Sade: Pri sexuálnych orgiách týral a mučil prostitútky, pomenovali po ňom sadizmusNajzvrhlejší muž v dejinách markíz de Sade: Pri sexuálnych orgiách týral a mučil prostitútky, pomenovali po ňom sadizmus
Dcére posielala 50 správ denne, písala, že má skočiť z mosta a zomrieť: Matka takto odôvodnila, prečo to robilaDcére posielala 50 správ denne, písala, že má skočiť z mosta a zomrieť: Matka takto odôvodnila, prečo to robila
Katka praxovala v nemocnici v Japonsku: Ľudia sa tu k sebe správajú vždy s úctou, toto ma prekvapiloKatka praxovala v nemocnici v Japonsku: Ľudia sa tu k sebe správajú vždy s úctou, toto ma prekvapilo
Spal s 5-tisíc ženami, mal znásilniť 13-ročného chlapca: Charlie Sheen zarábal milióny, tvrdil, že je sexuálny strojSpal s 5-tisíc ženami, mal znásilniť 13-ročného chlapca: Charlie Sheen zarábal milióny, tvrdil, že je sexuálny stroj
Za obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vecZa obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vec
Nikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániťNikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániť
Dcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetokDcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetok
Toto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálomToto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálom
Jana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuseJana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuse

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac