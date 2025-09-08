Pellegriniho pôžička od sestry má dohru: 300-tisíc eur priznal neskoro, Hlas dostal od volebnej komisie pokutu

Strana Hlas si od štátnej volebnej komisie vyslúžila pokutu vo výške 5-tisíc eur. Rozhodnutie padlo jednomyseľne a je presne v medziach zákona.
Ako informovala TV Markíza, predseda komisie pre voľby a financovanie politických strán Eduard Burda vysvetlil, že suma 5-tisíc eur je jediná možná. „Nie je možné udeliť vyššiu ani nižšiu pokutu,“ dodal pre televíziu s tým, že riešili dva podnety. Jeden z nich podala samotná strana Hlas.
Pôžička za 300-tisíc eur
Problém siaha do roku 2024. Vtedy si Hlas požičal 300-tisíc eur od firmy Element Business, ktorú vlastní sestra súčasného prezidenta Petra Pellegriniho. Peniaze putovali na jeho prezidentskú kampaň. Strana však pôžičku nezverejnila v zákonnej lehote 30 dní, ale až vo výročnej správe. Práve oneskorené priznanie sa stalo dôvodom, prečo teraz prišla finančná sankcia.
„Od zistenia administratívnej chyby až po naše proaktívne podanie podnetu sme tvrdili, že sme pripravení znášať prípadné sankcie,“ reagovali pre TASR z tlačového oddelenia Hlasu-SD. Rozhodnutie štátnej volebnej komisie preto strana berie na vedomie a je pripravená pokutu zaplatiť.
